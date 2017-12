Včelár: Medu máme menej, bolo príliš teplo

FRANTIŠEK DORÁK z Moldavy nad Bodvou má včelárstvo ako hoby vyše 30 rokov, profesionálne sa mu venuje 12 rokov.

19. aug 2013 o 19:35 Matej Dugovič

Je tento rok dobrý med?

„V našej lokalite to bolo podpriemerné. Včely nemedovali pre počasie tak ako zvyčajne a medu bolo menej.“

Aké počasie je pre včelára a včely najlepšie?

„Suché, slnečné a bezveterné, musí byť aj vlhko, aby neusychala medovica a včely ju vedeli získať. Nemôžu byť veľké teplá, ideálne je do 25 stupňov.“

Z čoho bude najlepší med?

„Každému chutí niečo iné. Niekto má rád kvetové medy, niekto medovicové. Ja obľubujem miešané jarné kvetové medy, ktoré obsahujú celú škálu kvetín. Nie je jednoznačné, ktorý je najlepší.“

Ako rozoznať dobrý med?

„Chuťou, vôňou, ale aj farbou. Ani konzistencia nemôže byť vodová, med by sa mal skladať. Závisí to však od teploty. Pre každý med sú typické iné farby. Agátový med je svetlozelenkastý alebo zelenkastožltý, medovicový jedľový med je tmavozelený až tmavohnedý a má typickú chuť. Kvetové medy bývajú od zlatožlta až po zlatohnedé podľa druhu medu a množstva primiešanej medovice. Repkový med je zlatožltý a má vynikajúcu chuť, veľmi skoro však kryštalizuje, obsahuje viac glukózy. Niektorí ľudia si ešte stále myslia, že je v ňom cukor. Sú na veľkom omyle, lebo repkové medy patria medzi najkvalitnejšie. Včelári sa naučili, ako ho trochu stekutiť, lebo keď skryštalizuje, vyzerá ako bravčová masť. Keď začína kryštalizovať, tak ho pastujú. Asi štyri dni ho niekoľkokrát denne premiešajú, čím rozbijú kryštály. Med zostane biely ako pasta a už nestuhne.“

Dá sa dobrý med nájsť aj v supermarkete?

„Určite áno, treba sa však pozrieť na dodávateľa. Ak na mede nie je výrobca, iba pôvod v Európskej únii, tak to je široká škála a taký by som si určite nekúpil. Skôr by som zobral ten, kde sa výrobca nebojí dať svoje meno.“

Dá sa výrobou medu uživiť alebo je to skôr záľuba?

„Včelárením sa dá slušne uživiť, keď viete plánovať. Treba produkovať viac vecí, potom je včelár krytý, keď sa niečo nepodarí. Ja som okrem výroby medu choval včelie matky, teraz to bude moja hlavná činnosť. Aby bolo včelárstvo rentabilné, treba za rok spraviť aspoň štyri-päť ton medu. Také množstvo je však už problém predať.“

Ako vyzerá leto včelára?

„Je to drina od rána do večera. Manželka mi píli uši, že sme sa ešte neboli kúpať.“