Škripek chce zabrániť rozvodom povinnými mediátormi

Mediátori by mohli obnoviť komunikáciu medzi manželmi, myslí si poslanec za Obyčajných ľudí.

20. aug 2013 o 10:44 TASR

BRATISLAVA. Brasnislav Škripek z OĽaNO navrhuje, aby boli podmienky zániku manželstva prísnejšie.

Predtým, ako sa začne súdne rozvodové konanie, by mali mať podľa neho manželia povinnosť absolvovať informatívne stretnutie u mediátora.

Navrhuje to v v novele zákona o rodine, ktorou sa začne parlament zaoberať na septembrovej schôdzi.

Stretnutia za poplatky

"Dlhodobo najväčší podiel manželstiev, ktoré sa rozvádzajú, za hlavnú príčinu rozvratu manželstva uvádza neuvážené uzavretie manželstva," myslí si poslanec.

Znížiť počet rozvodov by podľa neho mohlo práve stretnutie u mediátora, ktorého účelom by bola snaha o znovuobnovenie spoločnej komunikácie medzi manželmi.

Manželia by za takéto stretnutie mediátorovi zaplatili 4,5 eura.

Odmena stanovená mediátorom môže byť aj vyššia, ale rovnako bude možné sa dohodnúť, že informatívne stretnutie bude manželom poskytnuté bezodplatne.

Na druhej strane, ak by si rozvod rozmysleli, ušetrili by 66 eur na súdnych poplatkoch.

Tvrdostná klauzula

Škripek zároveň navrhuje, že súd nebude môcť rozviesť manželstvo, ak by to bolo v rozpore so záujmom ochrany maloletých detí.

Zároveň zavádza možnosť uplatniť tzv. tvrdostnú klauzulu, čo znamená, že súd nebude môcť manželstvo rozviesť, ak si manžel, ktorý je v spore odporcom, riadne plnil svoje manželské povinnosti, a teda sa nepodieľal na rozvrate manželstva. Kumulatívne však musí byť splnená podmienka, že by tomuto manželovi bola rozvodom spôsobená závažná ujma.

"Návrh zákona tak reflektuje na prípady, kedy odporcom je napríklad osoba zdravotne postihnutá, osoba so zlým zdravotným stavom alebo ide o dlhoročné manželstvo a takéto mimoriadne okolnosti konkrétneho prípadu svedčia v prospech zachovania manželstva. Zavedenie takejto úpravy je minimálne morálne a spoločensky žiaduce," myslí si poslanec.

Ak však aj budú splnené tieto podmienky, ale manželia by nežili v spoločnej domácnosti dlhšie ako tri roky, súd by manželstvo rozviedol.