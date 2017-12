Zo šetrenia na mzdách by v ÚPN chceli financovať iné aktivity

Odmeny členov správnej a dozornej rady navrhuje znížiť výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny.

20. aug 2013 o 12:14 SITA





BRATISLAVA. Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák by uvítal, ak by štát ústavu ponechal peniaze, ktoré sa ušetria znížením odmien členov Správnej a Dozornej rady ÚPN.

Návrh, ktorý znižuje odmeny čelných funkcionárov ústavu, predložil do parlamentu výbor pre ľudské práva a národnostné menšiny.

"Vnímam to ako jedno z úsporných riešení zložitej ekonomickej situácie. Uvítal by som, ak by aspoň časť ušetrených prostriedkov ústav mohol využiť na plnenie úloh, ktoré mu vyplývajú zo zákona o ÚPN. Rozpočet ústavu sa v minulosti viackrát znižoval," povedal Krajňák.

Predseda Správnej rady ústavu má po novom mesačne poberať odmenu vo výške trojnásobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve za uplynulý rok, predseda Dozornej rady vo výške jeden a polnásobku priemernej mzdy.

Okrem odmeny má patriť predsedovi Správnej rady a podpredsedovi Správnej rady príplatok, ktorého výšku určuje Správna rada.

Ostatní členovia Správnej rady a Dozornej rady majú dostávať za výkon funkcie mesačne odmenu vo výške priemernej mesačnej nominálnej mzdy.

Zmeny by po definitívnom schválení mali nadobudnúť účinnosť 1. januára 2014.

Podľa dnešnej legislatívy poberajú predseda Správnej a Dozornej rady odmenu vo výške trojnásobku priemernej mzdy.

Okrem odmeny patrí predsedovi správnej rady a podpredsedovi správnej rady príplatok, ktorého výšku určuje správna rada.

Ostatným členom správnej rady a dozornej rady patrí za výkon funkcie mesačne odmena vo výške dvojnásobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy.

„Zámerom návrhu zákona je nevyhnutná potreba šetrenia finančných prostriedkov v rámci fiškálnej konsolidácie štátnych výdavkov,“ argumentujú členovia ľudskoprávneho výboru.

Novelu parlament prerokuje na septembrovej schôdzi.