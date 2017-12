Prváci mobil do školy nepotrebujú, tvrdí psychologička

Na tom, aby deti pri sebe nosili mobilný telefón, trvajú podľa odborníčky skôr rodičia.

20. aug 2013 o 12:37 TASR

Na tom, aby deti pri sebe nosili mobilný telefón, trvajú podľa odborníčky skôr rodičia.



BRATISLAVA. Prváci či druháci nepotrebujú v škole mobilný telefón, tvrdí psychologička Denisa Maderová.

"Často je to skôr potreba rodiča uistiť sa, ako sa dieťa má, či je v poriadku. Rodič by však mal dôverovať učiteľovi," povedala na tlačovej konferencii.

Menej mobilov a hodín za počítačom, radí psychologička

Rodičia by si podľa nej mali uvedomiť, že tak neraz sami prispievajú k závislosti svojich deti od mobilu.

"Dieťa má do veľkej miery dôveru voči rodičovi a vie, že splní, na čom sa dohodli," dodáva Maderová. Rodič môže podľa psychologičky malého školáka zneistiť, keď mu počas dňa volá a mení program.

"Prvé dva roky vôbec nie je dôležité, aby dieťa malo pri sebe mobil. V tom treťom, štvrtom ročníku by to rodičia mohli zvážiť. Ale mám skúsenosti, že deti tie mobily nevyužívajú, ani keď ich majú so sebou," povedala psychologička.

Mobily v triede navyše podľa nej neraz pôsobia počas vyučovania veľmi rušivo.

Psychologička tiež upozorňuje, že deti na prvom stupni by pri počítači nemali tráviť viac ako hodinu až dve. Hru pri počítači by mali striedať so športovými aktivitami či prechádzkou vonku.

Rodičia by mali mladším deťom pribaliť do školy počítač či tablet len v prípade, keď ho chce na hodine využiť učiteľ.

video //www.sme.sk/vp/27827/

Riaditeľ školy: Zvonenie mobilu rozbije celú hodinu

Riaditeľ osemročného Gymnázia na Ulici L. Sáru v Bratislave Pavel Sadloň potvrdil, že mobily učiteľov často rušia na vyučovaní.

"Keď zazvoní niekomu mobil, pritiahne to pozornosť všetkých. Niektorým učiteľom to rozbije celú hodinu," povedal riaditeľ. Niektoré technické výdobytky preto často skončia aj v školskom trezore.

Psychologička však vyzdvihuje, že vďaka využívaniu techniky sa skvalitnili didaktické prístupy, používanie obrázkov či grafov priťahuje pozornosť detí. Hľadaním informácií sa dieťa navyše učí samostatnosti.

Sadloň však upozornil, že deti si často nevedia vytriediť z množstva informácií, ktoré na internete nájdu.

Podľa IT odborníka Ferdinanda Rezníka by rodičia pri výbere počítača či tabletu pre svoje dieťa mali dbať na správnu veľkosť, veľmi dôležitá je tiež hmotnosť a kvalita zariadenia.