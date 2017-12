Zarytá komunistka obhajuje okupáciu: Vešali by nás na kandelábre

Viera Klimentová doteraz zapálene hovorí o bratskej internacionálnej pomoci.

20. aug 2013 o 19:54 Soňa Gyarfašová

Presvedčená komunistka hovorí, že pre obranu okupácie zažila aj šikanu.

Nezmenené názory zostali aj 62-ročnej Viere Klimentovej. Namiesto okupácie doteraz zapálene hovorí o bratskej internacionálnej pomoci.

Presvedčivo ukazuje staré výtlačky s názvom Biela kniha , ktorú má od svojho otca, skalného komunistu: "Také nájdete dnes už iba v múzeu. Zobrazuje skutočné dôsledky kontrarevolúcie v Maďarsku," listuje fotografiami maďarskej revolúcie z roku 1956.

Sugestívne fotografie v brožúre, ktorú vydala maďarská komunistická strana, dopĺňa komentár o beštiálne zavraždených komunistoch.

Rovnaký scenár ako v Maďarsku?

"Ak by neprišli vojská Varšavskej zmluvy, bol by scenár rovnaký ako v Maďarsku. Dávno by sa tu pre našich skutočných, presvedčených komunistov stavali kandelábre. Vojská Varšavskej zmluvy nikdy neboli agresorom. Varšavská zmluva vznikla šesť rokov po vzniku NATO ako obranný zväzok štátov s cieľom zabrániť rozbitiu socializmu západnými mocnosťami a gardistami, ktorí sa infiltrovali do komunistickej strany, aby ju rozložili zvnútra," myslí si.

K pohľadu na svet ju viedli rodičia, obaja presvedčení komunisti. Otec vstúpil do strany ešte počas vojny, mama v roku 1948. Ich vierou v spravodlivosť komunizmu neotriasli ani 50. roky.