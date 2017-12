Starostovia majú podľa Obyčajných zodpovedať za spôsobené škody

21. aug 2013 o 15:31 TASR

BRATISLAVA. Starostovia obce musia pri nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom obce postupovať hospodárne, efektívne a v súlade s účelom ich použitia.

Ak to neurobia a spôsobia škodu, budú za to niesť zodpovednosť. Takto si to predstavuje štvorica poslancov za hnutie OĽaNO Miroslav Kadúc, Igor Hraško, Jozef Viskupič a Erika Jurinová.

Zmeny presadzujú v návrhu novely zákona o obecnom zriadení, ktorou sa bude plénum zaoberať na septembrovom rokovaní.

"Starosta, ktorý túto povinnosť poruší, hoci vedel, že tým môže spôsobiť škodu štátu alebo obci, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že ju nespôsobí, zodpovedá za škodu, ktorá takto vznikla," píše sa v návrhu.

Starosta má mať podľa novely možnosť sa takejto zodpovednosti zbaviť, ak preukáže, že nemohol konať inak, lebo bol viazaný právnymi predpismi. V prípade, že sa na nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom podieľalo viacero ľudí, zodpovedať za škodu má ten, kto vykonal právny úkon.

Právo na náhradu takejto škody spôsobenej starostom možno podľa návrhu novely uplatniť len vtedy, ak príslušný orgán na základe kontroly rozhodne, že starosta porušil svoje povinnosti. Potom sa do procesu náhrady škody pustí generálny prokurátor.

OĽaNO zároveň dáva starostom možnosť, že ak sa na ich konanie nepríde päť rokov, skutok bude premlčaný. Všetky tieto nové ustanovenia o zodpovednosti za škodu a o uplatnení nároku na jej náhradu sa majú vzťahovať aj na zástupcu starostu, ktorý koná na základe poverenia.

Obyčajní v návrhu právnej normy upravujú aj právo veta starostu. V súčasnosti platí, že starosta môže pozastaviť uznesenie obecného zastupiteľstva, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo je pre obec zjavne nevýhodné.

Podľa novely však bude mať v prípade, ak uznesenie zastupiteľstva odporuje zákonu alebo jeho plnenie nie je kryté rozpočtom obce, povinnosť ho vetovať s písomným odôvodnením. Na druhej strane, ak sa starosta domnieva, že uznesenie je pre obec zjavne nevýhodné, bude mať možnosť konať v rámci voľnej úvahy. OĽaNO chce pridaním spomínanej povinnosti veta zabrániť tomu, aby rozhodovanie starostu bolo ovplyvnené napr. osobným profitom z nezákonného uznesenia či politickým nátlakom zo strany poslancov.