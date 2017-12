Smer: Právnici vo verejnej moci by sa mali generačne obmieňať

Notárov by malo byť možné odvolať pri dosiahnutí zákonom stanoveného veku.

21. aug 2013 o 13:34 SITA

BRATISLAVA. Ľudia z jednotlivých právnických profesií, ktoré sa zúčastňujú na výkone verejnej moci, by sa mohli podľa štátnej tajomníčky ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej po dosiahnutí určitého veku generačne obmieňať.

Ako povedala dnes pre agentúru SITA, nemá s tým problém a prihovára sa aj za zjednotenie kritérií v jednotlivých zákonoch, aby pre všetky dotknuté profesie platili rovnaké alebo porovnateľné podmienky. Zároveň upozornila, že pravidlo, ktoré navrhuje pri notároch novelou Notárskeho poriadku zaviesť podpredsedníčka parlamentu Renáta Zmajkovičová, platí aj pri sudcoch a je vnímané ako legitímne právo, v tomto prípade prezidenta SR, odvolať sudcu po dosiahnutí veku 65 rokov.

„Vzhľadom na to, že aj notár vystupuje v časti svojej agendy ako zložka súdneho procesu, vidím plné opodstatnenie použitia rovnakého prístupu aj pri notároch. Minister spravodlivosti tak bude môcť notára z úradu odvolať, ak dosiahne vek 65 rokov,“ konštatovala.

Notárov by malo byť možné odvolať pri dosiahnutí zákonom stanoveného veku. Navrhuje to v novele zákona o notároch podpredsedníčka NR SR Renáta Zmajkovičová. Podľa novely by minister spravodlivosti mohol na návrh Notárskej komory odvolať notára, ktorý dosiahol vek 65 rokov.

Zmajkovičová návrh zdôvodňuje tým, že takáto právna úprava je charakteristická aj pre iné právnické profesie, ktoré je možné považovať za súčasť justičného systému, resp. iné verejné funkcie, ako sú sudcovia a prokurátori.

Novela by mala zakotviť povinnosť Notárskej komory podať ministrovi spravodlivosti návrh na odvolanie notára, ktorý dosiahne 65 rokov.

Stavovská organizácia notárov upozornila, že notárstvo je inštitúcia štátu, ktorej úlohou je pôsobiť na úseku právnej prevencie a tak napomáhať štátu pri plnení jeho úloh na úseku spravodlivosti.

"Stanovenie hornej hranice veku, do ktorého môžu fyzické osoby vykonávať funkciu notára, neohrozuje systém slobodného notárstva latinského typu a jeho výkon na území Slovenskej republiky. Pokiaľ bude táto hranica veku určená rozumne, s prihliadnutím na obdobnú úpravu v krajinách EÚ, Notárska komora Slovenskej republiky nebude mať žiadny dôvod sa takejto úprave brániť,“ uviedla v reakcii na návrh Notárska komora, ktorej stanovisko poskytla šéfka jej sekretariátu Silvia Slavčevová.