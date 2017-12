Kandidáti na prezidenta by si pýtali pozývací list pre okupačné vojská

Pozývací list bol podľa historikov iba zámienkou. Jeho originál by mal dnes najmä historickú hodnotu.

21. aug 2013 o 20:47 Soňa Gyarfašová

BRATISLAVA. V moskovských archívoch zostáva aj 45 rokov po okupácii originál pozývacieho listu, ktorým vojská Varšavskej zmluvy odôvodnili vstup do Československa.

Získať by sa ho vo funkcii prezidenta pokúsili všetci doteraz známi kandidáti.

Procházka: Na súdy je neskoro

„Určite by som ho žiadal,“ hovorí Ján Čarnogurský. Pýtal by ho aj Pavol Hrušovský z KDH. S ruskou stranou by rokoval o sprístupnení archívov, aby sa objasnila príprava a priebeh okupácie.

Andrej Kiska by otázku listu a sprístupnenia archívov nastolil ako prezident už na prvom stretnutí s ruskou stranou. „Aby sa už história nikdy nezopakovala a vinníci boli potrestaní.“

K potrestaniu vinníkov je skeptický Peter Osuský (SaS), hovorí skôr o symbolickej a historickej hodnote dokumentov aj pozývacieho listu.

„Zo symbolických dôvodov by mal byť originál pozývacieho listu v Bratislave alebo v Prahe. Ale prakticky ho nepotrebujeme, už roky vieme dosť aj bez neho. Na trestné súdy pre vinníkov je neskoro, o to viac sa treba usilovať, aby mladé generácie poznali dejiny,“ hovorí Radoslav Procházka (Alfa).

Kópiu odovzdal Havlovi Jeľcin

Pozývací list, v ktorom Vasil Biľak žiada, aby Sovieti poskytli Československu všestrannú pomoc, je dnes k dispozícii len v kópii. Uložená je v Prahe, v roku 1992 ju odovzdal prezidentovi Václavovi Havlovi ruský prezident Boris Jeľcin.

Biľaka za pozvanie vojsk Varšavskej zmluvy dvadsať rokov vyšetrovali. Súdy prípad vrátili na došetrenie práve preto, že chýbal originál listu, na ktorom by sa dala overiť pravosť jeho podpisu. Trestné stíhanie bolo prerušené v roku 2011, Biľak (96) je posledným zo žijúcich autorov listu.

O vydanie listu žiadala ruského partnera Vladimira Putina počas jeho krátkej návštevy Bratislavy v roku 2011 premiérka Iveta Radičová. Rok potom sa však naše ministerstvo zahraničných vecí vyjadrilo, že formálne sformulovaná požiadavka od Radičovej našim diplomatom neprišla.

„Pozývací list bol dôležitý, no iba formálny manéver a vhodná zámienka. Na alternatívu okupácie sa pripravoval ZSSR od skorých jarných mesiacov roku 1968,“ tvrdí historik Pavel Žáček.

Kliknutím infografiku zväčšíte