Delegát: V Chorvátsku stíham pivo raz za týždeň

21. aug 2013 o 21:03 Natália Šepitková

V Chorvátsku pracuje už sedemnástu sezónu, najskôr robil pomocníka v kuchyni, potom sprievodcu, nakoniec skončil ako delegát. PETER ČIŽEK hovorí o lete pri slovenskom mori.

Ako dlho trvalo, kým ste sa zžili s miestnymi?

„Veľmi krátko. Keď som sem prišiel, mal som sedemnásť a bol som neuveriteľne šťastný, že som preč z domu.“

Viete si predstaviť, že by ste sa v Chorvátsku usadili?





„Niekedy som si to predstavoval, ale teraz nie. Asi už poznám miestne pomery natoľko, že viem, aká rozdielna je mentalita národa. Spôsob života nezodpovedá môjmu životnému a pracovnému nasadeniu. Na určitý čas možno áno, ale musel by som sa vrátiť po čase späť na Slovensko.“

Turisti majú občas pocit, že práca delegáta je taká pracovná dovolenka.

„Záleží to na človeku, veľakrát sa určite dovolenkári stretli s tým, že delegát sa ukáže na začiatku pobytu a na konci. Cítim vnútornú zodpovednosť za ľudí dať im pocítiť, že je niekto pri nich a pre nich, niektorí delegáti túto potrebu nemajú. Dokonca som sa už stretol aj s tým, že si doprajú voľný deň, čo považujem za úplne scestné a zlé. “

Ako vyzerá váš pracovný deň?

„Ráno vstanem o šiestej a začínam obchádzať strediská. Keď mám výlet, som tam celý deň a robím sprievodcu. Večer si obídem strediská a prichádzam na ubytovanie okolo siedmej. Niekedy o pol ôsmej môžem ísť na pivo, ale to sa stane raz za týždeň, väčšinou je stále čo riešiť. Keď nemám výlety, tak je obvykle výmenný deň alebo deň po ňom, keď obchádzam ľudí a pýtam sa ich, či sa majú dobre, začínam riešiť výlety. Pripravujem program pre viac než sto ľudí. Prípadne, keď sa niečo stane, tak to riešim.“

Dovolenkujú aj delegáti?

„Niekedy áno. Väčšinou po sezóne. Najradšej mám poznávacie zájazdy. Párkrát som bol aj cez sezónu. Pred štyrmi rokmi som bol v Taliansku, a o rok neskôr som tam robil delegáta.“

Aká je tohtoročná sezóna v Chorvátsku. Stále to Slovákov neprešlo?

„Posledné dva roky chodí čoraz viac ľudí. Možno je to spôsobené dianím vo svete, najmä tým, čo sa deje okolo Európy, a druhá vec je finančná dostupnosť. Keď si človek zmyslí, že zajtra chce ísť do Chorvátska, teoreticky aj prakticky môže sadnúť do auta a je tam.“

Čo vás najviac drží pri vašej práci?

„Ani si neviem predstaviť leto bez Chorvátska, aj keď si vždy na konci sezóny poviem, že už aj stačí, ale keď sa blíži leto, už mám potrebu odísť. Asi je to ten pocit, že musím niečo viesť, organizovať. A, samozrejme, aj spomienky, ku ktorým sa rád vraciam.“