Smer v septembri obnoví diskusiu o zrušení imunity sudcov

Obmedzenie imunity sudcov podporujú všetky parlamentné strany. Súdna rada ho v apríli odmietla.

22. aug 2013 o 9:14 SITA

BRATISLAVA. Vláda v septembri pravdepodobne obnoví diskusiu so sudcovskými stavovskými organizáciami o ústavnom návrhu na zrušenie imunity sudcov.

"Máme pripravený nejaký materiál, počas letného obdobia sme so zástupcami sudcov nerokovali. V septembri budú pokračovať diskusie a hľadanie riešení," uviedol pre predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Róbert Madej.

Súdna rada podľa jeho slov ešte pred stretnutím so zástupcami parlamentu na jar myšlienku zrušenia sudcovskej imunity odmietla.

"Jedna vec je odborná rovina, druhá politická. Zhodu budeme hľadať v oboch prípadoch," konštatoval Madej, ktorý návrh ústavného zákona na zrušenie imunity sudcov pripravuje za Národnú radu.

Hrušovský: Všetky námietky sú špekulatívne

Na rozdiel od sudcov obmedzenie ich imunity podporujú všetky parlamentné strany.

„Ústavný zákon o zrušení poslaneckej imunity sme schválili podporou všetkých parlamentných strán. Široká politická zhoda panuje aj pri ústavnom návrhu na zrušenie imunity sudcov. Myslím si, že pred zákonom sme si všetci rovní, nemali by byť rovní a rovnejší,“ uviedla v apríli predsedníčka poslaneckého klubu Smeru Jana Laššáková.

Pripomenula, že na zrušení sudcovskej imunity sa politici zhodli už po zrušení poslaneckej imunity a že so zrušením imunity pôvodne sudcovia problém nemali.

„Odmietam akýkoľvek populizmus pri tomto rozhodovaní, rovnako som ho odmietal aj vtedy, keď sme rušili poslaneckú imunitu. Tento princíp rovnosti občana pred zákonom považujem za spravodlivý a preto akékoľvek námietky k tomuto návrhu považujem len za špekulatívne,“ konštatoval vtedy predseda poslaneckého klubu KDH Pavol Hrušovský.

Harabin vidí šermovanie populizmom

Súdna rada v apríli zrušenie sudcovskej imunity odmietla. Imunitu sudcu považuje za garanciu, že každý účastník súdneho konania má zabezpečený nezávislý a nestranný proces.

„Vzhľadom na to, že politici začali šermovať touto témou ako témou populistickou, tak súdna rada zaujala postoj a je zásadne proti legislatívnym zámerom, aby sa súčasný právny stav menil," povedal v apríli predseda súdnej rady Štefan Harabin.

Šéf Najvyššieho súdu upozorňuje, že sudcovia nie sú beztrestní. Ak sa sudca niečoho dopustí, môže byť aj potrestaný, len s jeho vydaním na trestné stíhanie musí súhlasiť ústavný súd.

Odmietnutím zrušenia imunity chce vylúčiť možnosť zneužívať právo stíhať sudcov za také trestné činy, pri ktorých existuje pochybnosť, či nejde len o snahu vylúčiť sudcov z rozhodovania.

Harabin má obavy z toho, aby sa niektorí nezmyselnými trestnými oznámeniami nepokúšali o výmenu sudcu. „Išlo by o nástroj, ktorý by sa mohol často používať aj na to, aby sa súdne procesy oddialili,“ dodal.

Sudcom by zostala funkčná imunita

Sudcom by po novom mala zostať tzv. funkčná imunita.

To znamená, že sudcovia by požívali imunitu pri výkone funkcie sudcu, nemohli by byť teda stíhaní za rozhodovaciu činnosť a za právny názor, ktorý vyjadria v rozhodnutí.

Novela predpokladá, že na súhlas s vydaním na trestné stíhanie sudcu sa už nebude vyžadovať súhlas Ústavného súdu.

Zároveň by sa malo uviesť do Ústavy, že sudcu za rozhodovanie nebude možné trestne stíhať.