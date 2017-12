Predražený nájom štátneho ústavu stále trvá, upozorňuje Beblavý

Minister školstva dal pokyn na skončenie zmluvy Ústava informácií a prognóz školstva ešte v júni.

22. aug 2013 o 10:03 sita a sme.sk

BRATISLAVA. Predražený nájom, ktorý uzavrel Ústav informácií a prognóz školstva s fínskou firmou YIT Reding za približne 344-tisíc eur, naďalej trvá aj napriek júnovému pokynu ministra Dušana Čaploviča vypovedať zmluvu.

Upozorňuje na to opozičný poslanec za SDKÚ Miroslav Beblavý.

"Plytvanie sa tak neskončilo, ale pokračovalo celé leto," doplnil.

Beblavý vyzval ministra školstva Dušana Čaploviča, aby si konečne urobil poriadok v rezorte a zabezpečil okamžité skončenie predraženej zmluvy, na ktoré dal minister pokyn ešte v júni.

Za nájom by sme platili dvakrát

Na zmluvu poukázal Beblavý ešte v máji počas parlamentnej rozpravy.

Poslanec upozornil, že ÚIPŠ si prenajal priestory v budove Reding Tower II v Rači. Zmluva bola uzatvorená na 34 mesiacov od 1. marca. Išlo o 440 metrov štvorcových a štyri parkovacie miesta za vyše 340-tisíc eur, to znamená 22,78 eura za meter štvorcový za mesiac.

Podľa Beblavého však v rovnakom čase bolo možné bez vyjednávania v rovnakej budove získať ponúkaný prenájom menších priestorov za 12,85 eur/m2 mesačne.

Beblavý tvrdil, že ústav vybral predražené priestory, aj keď v súťaži bolo sedem uchádzačov.

"Keďže ide o peniaze z eurofondov, žiadny audítor Európskej komisie by predraženie nemohol uznať. Zaplatili by sme ho tak dvakrát – najprv v cene priestorov a potom v tom, že nám ich z eurofondov nepreplatia," uvádza opozičný poslanec.

Ministerstvo nechce ísť na súd

"Vypovedanie nájomnej zmluvy by vyústilo do súdneho sporu, v ktorej by ústav nemal možnosť uspieť bez toho, aby sa to dotklo štátneho rozpočtu," reagoval hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.

Podľa hovorcu to vyplýva z právnej analýzy urobenej pre rezort školstva.

Riadiaci orgán operačného programu Vzdelávanie dal vypracovať znalecký posudok, ktorý hovoril o reálnom nájomnom, teda o znížení ceny prenájmu, dopĺňa hovorca. Firme na základe posudku dali návrh na zníženie ceny nájomného.

Rovnaké stanovisko agentúre SITA k nevypovedaniu zmluvy poskytla aj Hedviga Horváthová z kancelárie generálneho riaditeľa Ústavu informácií a prognóz školstva.

Aká je nová cena podľa návrhu hovorca Kaliňák neprezradil, keďže ho druhá strana ešte nepodpísala.

Od pokynu bolo ticho

Minister školstva Dušan Čaplovič dal po Beblavého kritike pokyn na odvolanie vedúceho národného projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, ktorý robí Ústav informácií a prognóz školstva za 27 miliónov eur.

Hovorca Kaliňák vo štvrtok doplnil, že s ním ústav ukončil pracovný pomer k 30. júnu.

Minister si dal podľa jeho hovorcu Michala Kaliňáka celú záležitosť preveriť a výsledkom bol pokyn pre ústav, aby okamžite vypovedalo zmluvu, informoval ešte v júni hovorca.

"Od vydania Čaplovičovho príkazu uplynuli takmer dva mesiace. V Centrálnom registri zmlúv sa však neobjavil žiadny dodatok k predraženej zmluve, žiadne zrušenie alebo jej vypovedanie," informoval Beblavý.

Podľa opozičného poslanca je z tejto odpovede jasné, že predražený nájom trvá.