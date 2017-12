Výbor schválil väčšie kompetencie primátorov a starostov

Smer chce, aby starostovia mohli menovať a odvolávať riaditeľov rozpočtových a príspevkových organizácií.

22. aug 2013 o 13:48 SITA

BRATISLAVA. Kompetencie primátorov a starostov slovenských miest a obcí by sa mali posilniť. Po novom by mohli menovať a odvolávať riaditeľov rozpočtových či príspevkových organizácií danej obce.

Táto kompetencia v súčasnosti prislúcha miestnemu zastupiteľstvu.

Vyplýva to z novely zákona o obecnom zriadení poslancov Smeru, ktorú dnes parlamentný výbor pre verejnú správu a regionálny rozvoj odporučil plénu schváliť.

Argumentujú zodpovednosťou

Otto Brixi, Jana Laššáková, Jana Vaľová, Peter Fitz a Viera Mazúrová zmeny odôvodňujú zodpovednosťou starostov a primátorov za chod obcí a miest.

Zdôrazňujú, že v septembri 2011 pribudla do legislatívy nová skutková podstata trestného činu verejných činiteľov.

Ak si verejní činitelia podľa nej nesplnia povinnosť vyplývajúcu z ich právomoci pri správe majetku štátu, obce, vyššieho územného celku alebo verejnoprávnej inštitúcie a spôsobia tým škodu veľkého rozsahu, môžu sa potrestať odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.

"Aj z tohto dôvodu, keďže primátor či starosta ako štatutár zodpovedá za chod obce a je trestnoprávne zodpovedný za škody, musí mať kompetencie priamo si vyberať riadiacich pracovníkov rozpočtových a príspevkových organizácií," argumentujú zákonodarcovia Smeru.

Opozícia vyčíta politizovanie

Podľa opozičných poslancov Igora Hraška (OĽaNO) a Pavla Zajaca (KDH) novela posilňuje princíp politických nominácií.

Návrh podľa predkladateľov zároveň oberá zastupiteľstvá a ich poslancov o možnosť podieľať sa na spravovaní majetku mesta.

Právna norma rovnako mierne znižuje odmenu pre hlavného kontrolóra obce. V niektorých mestách totiž podľa poslancov Smeru mali kontrolóri aj s odmenami vyšší plat ako primátori.

Návrh tiež mierne znižuje počet poslancov mestských zastupiteľstiev v mestách od 10 001 do 20-tisíc obyvateľov. Tie by mohli mať 13 až 17 poslancov, dnes je to 13 do 19 poslancov.