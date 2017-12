Zmajkovičovej sa nepáčia silnejší starostovia od kolegov zo Smeru

Skupina poslancov Smeru chce, aby starostovia mohli menovať a odvolávať riaditeľov organizácií obce.

23. aug 2013 o 10:25 SITA

BRATISLAVA. Podpredsedníčka Národnej rady Renáta Zmajkovičová (Smer) je proti novele zákona o obecnom zriadení, ktorú predložili jej spolustraníci.

Novelou chcú posilniť kompetencie starostov a primátorov. Ako povedala Zmajkovičová pre agentúru SITA, takýto návrh zákona nepodporí. Nezdá sa jej v návrhu zákona rozdelenie moci.

„Obecné zastupiteľstvá sú priamo volené občanmi rovnako ako starostovia a primátori. Disproporcia medzi ich jednotlivými právami je dnes dostatočná,“ povedala s tým, že návrh jej kolegov dáva starostom veľmi silné právomoci.

„Poslanci ako volení zástupcovia občanov sú potom zbytoční. Posilnime teda právomoci primátorov a starostov ešte viac a majme len primátorov, ktorí budú mať len poradný orgán,“ vyhlásila s tým, že viac rokov pôsobila v samospráve a je preto proti návrhu.

„Dnes sú kompetencie medzi zastupiteľstvom a starostom rozdelené dostatočne. Nie je to systémové riešenie,“ uviedla.

Menej poslancov podľa nej nepomôže

Zmajkovičová nesúhlasí ani s tým, aby sa znížil počet poslancov zastupiteľstiev s tým, že to pomôže samospráve ušetriť peniaze.

„Je to smiešne, pretože poslanci si sami odsúhlasujú odmenu. Ak majú zodpovednosť, nemusia mať vysokú odmenu. Nemyslím si, že samospráva je postavená na odmenách poslancov. To nevytrhne samosprávu z krízy,“ vyhlásila.

Starostovia by podľa návrhu mohli menovať a odvolávať riaditeľov rozpočtových či príspevkových organizácií danej obce. Táto kompetencia v súčasnosti prislúcha zastupiteľstvu.

Novelu pripravili poslanci Smeru Otto Brixi, Jana Laššáková, Jana Vaľová, Peter Fitz a Viera Mazúrová.

Zmeny odôvodňujú zodpovednosťou starostov a primátorov za chod obcí a miest.

Návrh kritizovala aj opozícia

Návrh kritizuje aj opozícia. Podľa opozičných poslancov Igora Hraška (OĽaNO) a Pavla Zajaca (KDH) novela posilňuje princíp politických nominácií, ktoré deformujú správu vecí verejných.

Do funkcií sa tak podľa nich nedostanú odborníci.

Návrh podľa predkladateľov zároveň oberá zastupiteľstvá a ich poslancov o možnosť podieľať sa na spravovaní majetku mesta.

Právna norma mierne znižuje odmenu pre hlavného kontrolóra obce.

V niektorých mestách totiž podľa poslancov Smeru mali kontrolóri aj s odmenami vyšší plat ako primátori.

Návrh tiež mierne znižuje počet poslancov mestských zastupiteľstiev v mestách od 10 001 do 20-tisíc obyvateľov. Tie by mohli mať 13 až 17 poslancov, dnes je to 13 do 19 poslancov.