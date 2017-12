Slovensko zjednodušilo vízový proces pre občanov Turecka

Turecko v utorok zrušilo víza slovenským turistom. Slovensko znížilo Turkom počet potrebných dokladov.

23. aug 2013 o 23:08 TASR

BRATISLAVA. Slovenský rezort diplomacie v piatok odovzdal tureckej strane diplomatickú nótu, ktorou slovenská strana oznámila, že s účinnosťou od piatka platí zjednodušenie vízového procesu pri udeľovaní víz občanom Turecka.

TASR o tom informoval tlačový odbor ministerstva.

Zjednodušenie vízového procesu sa bude týkať niektorých kategórií žiadateľov o víza.

Bude spočívať v znížení počtu dokladov potrebných na cestu do Slovenskej republiky a v udelení víza bezplatne deťom do 12 rokov, osobám do 25 rokov zúčastňujúcim sa na seminári, konferencii, športovom, kultúrnom alebo vzdelávacom podujatí, a tiež osobám cestujúcim na liečenie a lekárske ošetrenie a ich sprievodu.

Niektorým žiadateľom bude môcť byť udelené vízum s platnosťou až na päť rokov a o žiadosti všetkých žiadateľov o víza by sa malo rozhodnúť do troch dní.

Ministerstvo tak urobilo recipročné opatrenie po utorkovom zrušení vízovej povinnosti pre občanov Slovenska cestujúcich do Turecka na turistické účely.

Slováci tak do Turecka pri pobytoch, ktoré nepresiahnu 90 dní v rámci 180 dní, môžu cestovať bez víz. Týka sa to iba turistických ciest.

Pre účely zamestnania, štúdia, výskumu a vzdelania sú víza naďalej potrebné. Aj po ich zrušení je na vstup do krajiny potrebný pas, a nie občiansky preukaz.