Medzi zakázané drogy má pribudnúť aj 4-metalyamefatmín

4-metylamfetamín je syntetickým derivátom amfetamínu. Potenciál jeho návykovosti nie je známy.

24. aug 2013 o 16:02 SITA

BRATISLAVA. Na zoznam omamných a psychotropných látok, ktoré podliehajú kontrole a trestnoprávnym sankciám, by mal pribudnúť 4-metylamfetamín.

Počíta s tým novela zákona, ktorú dal rezort zdravotníctva do pripomienkového konania.

Táto droga má podliehať kontrole na základe rozhodnutia Rady Európskej únie. Tá chce zabrániť tomu, aby sa 4-metylamfetamín na čiernom trhu stal alternatívou amfetamínu.

Do najprísnejšie kontrolovanej I. skupiny má pribudnúť dovedna osem omamných a psychotropných látok.

Zvyčajne ani netušia, že ho berú

Droga 4-metylamfetamín je syntetickým derivátom amfetamínu, ktorý najčastejšie zhabali vo forme prášku a pasty vo vzorkách obsahujúcich amfetamín a kofeín. Objavil sa už aj v tekutej podobe, resp. ako tablety.

Na nezákonnom trhu sa predáva a používa ako kontrolovaná droga amfetamín. „Bol nahlásený jeden prípad, keď sa látka našla v komerčnom výrobku predávanom na internete,“ uvádzajú autori novely.

Hlavný chemický prekurzor na syntézu 4-metylamfetamínu je podľa všetkého komerčne dostupný na internete a nie je kontrolovaný podľa Dohovoru OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988.

Špecifické účinky 4-metylamfetamínu používatelia hlásia len zriedka, pretože zvyčajne nevedia o tom, že túto látku užili. Z niekoľkých dostupných hlásení však vyplýva, že má stimulačné účinky.

Medzi jeho nepriaznivé účinky patrí hypertermia, vysoký krvný tlak, anorexia, nevoľnosť, potenie, žalúdočné problémy, kašeľ, vracanie, bolesti hlavy, búšenie srdca, nespavosť, paranoja, úzkosť a depresia.

Aktuálne údaje nie sú dostatočné na to, aby sa dal určiť potenciál návykovosti tejto látky.

Látku našli v tele mŕtvych

Už v štyroch štátoch Európskej únie evidujú prípady úmrtí ľudí, u ktorých potom v tele zistili túto drogu.

Stalo sa to v 21 prípadoch, pričom 4-metylamfetamín mali obete v tele samotný alebo v kombinácii s inou látkou či látkami, najmä amfetamínom.

„Hoci z dostupných informácií sa nedá s istotou určiť, akú úlohu v týchto úmrtiach zohral 4-metylamfetamín, v niektorých prípadoch však bola táto látka hlavnou zistenou drogou a jej úrovne sa dajú porovnať s úrovňami, ktoré sa zistili v určitých prípadoch smrti spôsobenej užívaním amfetamínu,“ upozornili autori novely v dôvodovej správe.

Látku 4-metylamfetamín našli už v 15 členských štátoch Únie. Jedna krajina oznámila, že sa na jeho území táto látka vyrába.

„Z dostupných informácií vyplýva, že 4-metylamfetamín vyrábajú a distribuujú tie isté skupiny organizovaného zločinu, ktoré sú zapojené do výroby amfetamínu a obchodovania s ním“. Látka nemá v EÚ žiadnu známu, stanovenú či uznanú liečebnú hodnotu a neexistuje žiadne povolenie na jej uvádzanie na trh.

Zakázať chcú aj ďalšie omamné látky

Podľa návrhu by do I. skupiny omamných a psychotropných látok by mali okrem 4-metylamfetamín pribudnúť aj ďalšie látky: AM-2201, 5-(2-aminopropyl)indol, 5-API, 5-IT, bufedrón, desoxypipradrol, 4-metyletkatinón, pentedrón.

Omamné a psychotropné látky I. skupiny možno pestovať, vyrábať, dovážať, vyvážať, vydávať a vykonávať ich tranzit a veľkodistribúciu iba na účely výskumnej, výučbovej a expertíznej činnosti s výnimkou pestovania konopy na priemyselné účely.

Novelou plánujú aj preradenie niektorých látok v jednotlivých skupinách omamných a psychotropných látok. Napríklad ministerstvo pôdohospodárstva navrhlo vyňatie semien konopy siatej z I. skupiny omamných látok, aby nastal súlad so zoznamom kontrolovaných látok, ktorý je súčasťou Jednotného dohovoru OSN o omamných látkach z roku 1961.

„Semená konopy siatej neobsahujú kanabinoidy a preto nie je potrebné, aby podliehali kontrolným opatreniam,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Navrhuje sa aj preradenie omamnej látky etorfín z I. skupiny do II. Skupiny (kde sa pripúšťajú účely zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti), pretože sa táto látka nachádza vo veterinárnom lieku určenom na znehybnenie veľkého a ťažkého zvieraťa napríklad slona. Látka etorfín je syntetické narkotikum s analgetickými vlastnosťami.

Novela by v prípade schválenia mala platiť od 1. marca 2014.