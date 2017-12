Stav zraneného vojaka z Afganistanu sa zlepšuje

Vojaka by mali približne do dvoch týždňov prepustiť z nemocnice na rehabilitáciu do Kováčovej.

25. aug 2013 o 19:41 SITA

Ilustračná fotografia.(Zdroj: TASR)

Písmo: A - | A + 0 0 RUŽOMBEROK. Prezident Ivan Gašparovič v nedeľu podvečer navštívil vojaka, ktorý je hospitalizovaný v nemocnici v Ružomberku po útoku v afganskom Kandaháre. „Som úprimne rád, že jeho stav je oveľa lepší, ako som si predstavoval. Martin komunikuje a teší sa na skorý odchod z nemocnice. Podľa vyjadrenia ošetrujúcich lekárov by mal ísť o chvíľu na rehabilitáciu do Kováčovej. To znamená, že jeho liečba je naozaj veľmi účinná,“ priblížil Gašparovič. Zlepšovanie stavu vojaka potvrdil aj riaditeľ nemocnice Jozef Ježík. „Určite sa zotavuje rýchlejšie, ako sme si ešte pred týždňom všetci mysleli. V dohľadnom čase približne dvoch týždňov zrejme bude nasledovať prvého vojaka, ktorý už našu nemocnicu opustil a nastúpi na liečbu do Národného rehabilitačného centra v Kováčovej.“ Útok na slovenských vojakov na vojenskej základni v Kandaháre sa stal v júli. Vojak afganskej armády zastrelil jedného Slováka a dvoch vážne zranil. Vojak Martin je v súčasnosti hospitalizovaný na jednotke intenzívnej starostlivosti.