Cyklokuriér z Bratislavy: Do 10 kilometrov je bicykel rýchlejší ako auto

ŠIMON KROŠLÁK už dva a pol roka doručuje zásielky ako cyklokuriér pre spoločnosť Švihaj Šuhaj.

26. aug 2013 o 16:31 Matej Dugovič

Nevie si predstaviť, že by sa po meste pohyboval inak.(Zdroj: SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

Ako sa dá po Bratislave najrýchlejšie pohybovať?

Po Bratislave jedine na bicykli. Už si ani neviem predstaviť pohybovať sa po meste inak.

Máte nejaké osvedčené skratky alebo triky, ako sa rýchlo pohybovať po meste?

Áno, postupom času som si našiel mnoho skratiek, výhodou bicykla je, že sa na ňom dá prekľučkovať v podstate najkratšou možnou cestou a tým výrazne skrátiť čas prepravy. Často je to však na hranici porušovania dopravných predpisov, keďže cyklistická infraštruktúra je veľmi chaotická a existuje mnoho bariér, ktorých prekonávanie je často zložité. Cesta sa však vždy nájde.

Je to nebezpečná práca?

Je to určite nebezpečnejšia práca ako sedieť v kancelárii za počítačom. Pohybujem sa síce v hustej premávke medzi oceľovými škatuľami na štyroch a niekedy aj viacerých kolesách chránený iba prilbou, ale osobne sa necítim v práci nebezpečne. Treba byť, samozrejme, veľmi pozorný, ale inak je to fajn.

Mali ste už nejakú kolíziu s autami alebo iným dopravným prostriedkom?

Pri tak veľkom počte kilometrov, ktoré najazdím, je skoro nevyhnutné, že z času na čas nejaká kolízia príde. Mal som zopár menších ťuknutí s autami, raz mi jedna nepozorná pani otvorila dvere do cesty, čo sa však našťastie skončilo iba poškodenými dverami a mojou vidlicou. Ale nikdy sa nič vážne mne a pokiaľ viem ani ostatným šuhajom nestalo.

Kam najďalej a kam najbližšie ste niesli zásielku?

Teraz neviem, čo je ďalej, či zadná brána Slovnaftu, alebo koniec Vajnôr. Slovnaft bol rozhodne zaujímavejší, dovtedy som ani netušil, že tam existuje nejaká zadná brána. Najbližšie si nás raz objednali odviezť zásielku v rámci jednej budovy z prvého na tretie poschodie, čo bola veľmi rýchlo vybavená zásielka. Zásielky v rámci jednej ulice či jedného bloku nie sú výnimkou.

Je práca v lete niečím výnimočná alebo náročnejšia?

V lete sa viac opálim a vypijem viac vody. Omnoho viac vody. Do tridsať stupňov je to úplná pohoda a vtedy je práca najpríjemnejšia. Keď je už teplejšie, tak to môže byť nepríjemné, ale človek si zvykne. Treba sa častejšie ochladzovať a piť viac vody.

Čo robíte, keď vás zastihne búrka na bicykli? Ako môžete zásielku ochrániť?

Vaky, v ktorých nosíme zásielky, sú úplne nepremokavé, takže všetko, čo je v nich, je v bezpečí. Sledujem predpovede a ak sa predpokladá daždivé počasie, tak sa na to dostatočne pripravím. Nepremokavá bunda a topánky sú základ. Aj keď z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že žiadne oblečenie nie je úplne nepremokavé, keď prší dosť husto a dostatočne dlho, premokne aj goratex. Pri prietrži je väčšinou sa lepšie niekde schovať a počkať. Ale keď je to dôležité a zásielka naozaj ponáhľa, tak nás žiadna búrka nezastaví. Nikdy sa mi nestalo, že by som nejakú zásielku nedoručil načas pre zlé počasie.

Ako ochránite citlivý tovar napríklad pred slnkom a teplom?

Zásielku na prepravu musí vhodne zabaliť predovšetkým klient. Ako som už spomínal, náš vak čokoľvek, čo je v ňom, spoľahlivo ochráni pred poveternostnými podmienkami.

Aké najvzácnejšie alebo najväčšie predmety ste doručovali?

Väčšinu zásielok tvorí obchodná korešpondencia a rôzne darčeky, ktoré si firmy posielajú. Ale prepravoval som už aj rôzne veľké kytice, vence, rollup, koberec, reklamnú tabulu a napríklad 20-kilovú škatuľu s neznámym obsahom.

Používate pri presunoch navigáciu?

Zo začiatku som používal navigáciu v telefóne, ale teraz už Bratislavu dobre poznám a navigáciu nepotrebujem. Teraz mám v ruksaku hodený len menší atlas Bratislavy, ktorý sem-tam použijem, keď nepoznám nejakú ulicu.

Koľko vydrží bicykel, keď ho takmer každý deň používate?

Bežné záruky na nás neplatia, to je jasné. Bicykel ako taký vydrží, ale súčiastky ako reťaz, brzdy či plášte sa opotrebúvajú podľa najazdených kilometrov, čiže údržba je potrebná omnoho častejšie ako u bežných užívateľov. Preto je voľba vhodného bicykla a jeho výbavy dôležitá. Môj osobný príbeh smeruje od zložitosti k jednoduchosti. Od 29 prevodov, odpruženej vidlice, kotúčových bŕzd a hliníkovej kostry som sa postupne dostal ku klasickej oceľovej kostre a jednému prevodu a zatiaľ som veľmi spokojný.

Je po meste rýchlejší presun autom alebo bicyklom?

Na rovnej prázdnej ceste je auto, samozrejme, rýchlejšie, ale také cesty v meste prakticky neexistujú. Semafory, zápchy, problémy s parkovaním však znamenajú, že bicykel je na väčšine úsekov do 10 km rýchlejší.

Čo musí vedieť kuriér, ktorý jazdí na bicykli?

Musí hlavne vedieť bicyklovať a poznať dobre svoje mesto, najmä názvy ulíc. Musí mať však zároveň odhodlanie a musí veľmi chcieť robiť túto prácu. Bez nadšenia pre cyklistiku to nejde. Všetci cyklokuriéri sme tak trochu fanatici.