Richter: Taliansko splnilo všetky požiadavky na adopcie

Minister nevidí dôvod na zastavenie adopcií do Talianska. Tvrdí, že záujem o slovenské deti je seriózny.

27. aug 2013 o 15:52 TASR





BRATISLAVA. Talianska strana splnila všetky požiadavky, ktoré boli dohodnuté.

Dôležité je, že postadopčné správy, ktoré slovenské orgány žiadali, neboli zaslané prostredníctvom agentúry, ktorá sprostredkovávala adopcie slovenských detí do Talianska, ale prostredníctvom partnerského orgánu.

Informoval o tom členov Výboru Národnej rady pre ľudské práva a menšiny minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer).

"Nad rámec medzinárodných záväzkov aj dohôd bolo dohodnuté, že pokiaľ budeme trvať na tom, zástupcovia centra budú mať možnosť vycestovať do Talianska a priamo na mieste navštíviť slovenské deti adoptované do Talianska," informoval Richter s tým, že aj toto ho presvedčilo, že záujem talianskej strany je seriózny a už neexistujú dôvody na pozastavenie adopcií do Talianska.

Slovenským orgánom chýbalo 96 správ, ktoré sa týkali 72 detí. Tie však podľa Richtera nechýbali pravidelne ku konkrétnym deťom, ale viazali sa na isté časové obdobie. Tieto správy talianska strana dodala a pretože posledná chýbajúca prišla 9. mája, 10. mája Richter obnovil adopcie slovenských detí do Talianska.

Medzištátne adopcie sa podľa riaditeľky Centra pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže Andrey Cisárovej rozširujú o ďalšie štáty ako Nemecko, Slovinsko, Rakúsko, Nórsko, Španielsko, San Marino, Francúzsko, Portugalsko.

"Pre všetky štáty bude nastavený rovnaký protokol s rovnakými podmienkami," povedala.

Jednou z podmienok podľa nej bude, aby jej pracovníci mohli osobne navštíviť deti na mieste a skontrolovať situáciu.