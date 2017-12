Stopárka: V zime sa častejšie zľutujú ako v lete

Študentka bábkoherectva Lýdia Petrušová (21) z Michaloviec už prestopovala celé Slovensko.

27. aug 2013 o 16:35 Peter Bobula

V lete dúfa v autá s klimatizáciou, ale vďačná je každému, kto je ochotný ju odviezť.

Prečo ste začali so stopovaním?

"Začala som, keď som mala asi 15 rokov, na krátke trasy, na Zemplínsku šíravu alebo Domašu. Jednoducho som sa tam chcela dopraviť zadarmo."

Nemali ste niekedy strach?

"Vždy mám strach, ešte aj teraz. Raz ma viezol jeden Poliak, ktorý sa ma tak dlho pýtal, či sa nebojím, až som sa naozaj bála. S kamarátkou nám raz zastavili dvaja mladíci, ktorí zastavili v lese, tam sa nahúlili a potom nás viezli cez Sorošku asi stodvadsiatkou za hodinu. Tesne sme sa vyhli jednému kamiónu. Fakt som sa bála."

Prevládajú dobré zážitky s dobrými ľuďmi nad tými zlými?

"Určite. Jeden pán ma viezol z jednej strany Nemecka na druhú, v noci nás nechal prespať u seba, jeho žena nám spravila večeru a bavili sme sa pri víne. Ráno nás odviezol na odpočívadlo a vybavil ďalší odvoz. Nič zlé sa mi zatiaľ nestalo. Ľudia mi často venujú aj viac času, zavezú tam, kde potrebujem. Našla som si tak aj pár priateľov."

Kde všade ste sa dostali stopom?

"Bežne chodím z Michaloviec, odkiaľ som, do Bratislavy, kde študujem, a späť. Po Slovensku a Česku chodím často stopom na festivaly. Najďalej som bola stopom v Holandsku. Moji kamoši tak teraz idú do Maroka, pravidelne sledujem, ako sa im darí."

Je to spoľahlivý spôsob prepravy?

"Je rozdiel, či sa niekam chce človek dostať, alebo má čas, ide niekam na výlet a už samotná cesta je jeho súčasťou. Keď sa niekam potrebujem dostať v určený čas, tak idem o deň skôr, alebo nejdem stopom. Nedá sa na to časovo vôbec spoľahnúť. Niekedy som z domu v Bratislave za šesť hodín, inokedy to trvá dvanásť. Je to zábavné, keď ma nič nesúri. Vlak ma už nebaví."

Nemyslíte, že mladí stopujú menej ako kedysi?



"Určite. Aj šoféri mi vravia, že v minulosti boli stopári všade, teraz ich je oveľa menej. Neviem prečo, asi sa boja."

Videli ste Smrť stopárok?

"Videla, sledujem aj správy o zmiznutých dievčatách. Hovorím si však, že stať sa môže hocikomu hocičo. Môžem sa aj zadusiť orieškom a zomrieť."

Aký je rozdiel medzi stopovaním v lete a v zime?

"V zime sa šoféri častejšie zľutujú, keď ma vidia stáť v snehu. Raz som šla v zime do Prahy a človek, ktorý ma viezol, ma vyhodil asi dvadsať kilometrov pred ňou, lebo odbočoval inam. Tak som sa v snehu po kolená brodila v botaskách, ale o chvíľu mi zastavil ďalší. V zime je to asi jednoduchšie. V lete dúfam, že mi zastaví auto s klimatizáciou."

Máte pocit, že diaľnice a obchvaty stopovaniu škodia alebo pomáhajú?

"Výpadovka pri Zlatých pieskoch stále funguje najlepšie, tam to dobre poznám. Úspech nesúvisí celkom s počtom áut. Ide skôr o ľudí, či zastavia. Napríklad na Orave pri dedine Novoť bola veľmi malá premávka, ale zastavilo mi hneď tretie auto a zobralo ma až do Liptovského Mikuláša. Myslím, že mi častejšie zastavia na menších cestách."

Ktoré miesta sú na stopovanie najlepšie?

"Niekto uprednostňuje benzínky, kde sa pýta ľudí, ale ja sa hanbím. Nechodím ani na internetové fóra. Väčšinou poctivo stojím pri ceste, dvíham ruku a čakám. Určite neodporúčam stopovať na diaľnici. V Brne som dostala pokutu päťsto korún. Prišli ku mne, zobrali občiansky a vypýtali pokutu. Poslali ma na autobus, ku ktorému som sa musela dostať krížom cez diaľnicu. V Nemecku po nás prišli policajti na drahom aute ako zo seriálu a zobrali nás na najbližšie odpočívadlo. Samozrejme, viem, že po diaľnici by sa chodiť nemalo, ale niekedy ma tam šoféri jednoducho vyložia. Pumpy a výpadovky sú najlepšie."

Ako vnímate, keď vám dlho nikto nezastaví?

"Nepovažujem to za zlé. Keď stojím hodinu a viac, hovorím si, že problém nie je vo mne, jednoducho neprišlo dobré auto. Pozitívne myslenie je základ. Preto sa hanbím oslovovať ľudí na benzínkach, priame odmietnutie by som nezvládla. Keď sa mi nedarí, rozmýšľam, či som spravila niečo zlé."

Nemyslíte, že ste zvýhodnená tým, že ste žena?

"Trocha áno. Zastavujú mi aj ženy. Nedávno pri Zvolene zastavil holý chlap. Mal viac ako šesťdesiat rokov, vyzeral ako milujúci deduško, ale bol úplne nahý. Netváril sa úchylne, aj takých som už zažila. Vôbec si neuvedomoval, že by sa mi to mohlo zdať čudné. Nenastúpila som. Šofér, ktorý zastavil po ňom, sa na tom hrozne smial a tešil sa, ako to povie žene."

Darí sa vám viac, keď ste sama?

"Keď som sama, kamionisti zastavujú častejšie, pretože majú iba jedno voľné sedadlo. Miesta je tam dosť, ale za viac ľudí by mohli dostať pokutu. Na dlhšiu trasu by som sama nešla. Keď jeden nevládze, autá zastavuje druhý. To je výhoda stopu vo dvojici."

Kto zastavuje najčastejšie?

"Väčšinou zastavujú priemerní muži, ktorí idú sami. Aj kamionisti, ale tí nemôžu zastaviť všade, aj keď im je to často jedno. Zastavil mi už aj drahý kabriolet. Niekedy dvojice, otec s dieťaťom. Raz ma viezla žena s piatimi pudlíkmi na zadnom sedadle, ktoré po mne skákali. Často ľudia, ktorí sami stopovali v mladosti. Mojim snom je zastaviť motorku."

Ako dlho čakávate?

"Niekedy si nestihnem dať dole ani batoh, do minúty mi zastaví auto. Inokedy hodiny. Môj kamoš pri Nitre nezohnal nikoho za viac ako päť hodín. Na druhý deň na tom istom mieste chytil dobrý spoj do Košíc za desať minút."

Ste vyberavá?

"Nie, rešpekt a pokora je dôležitá. Nevadí mi, aké rádio človek počúva, o čom sa rozprávame, či auto smrdí. Som vďačná za to, že sa veziem. Vodiči mi hovorili aj o zlých skúsenostiach so stopármi. Vždy počkám, na akej vlne je vodič. Podľa toho viem, o čom sa s ním môžem rozprávať a čo radšej nespomenúť. Je to jeho auto, on ma zobral."

Vedeli by ste to porovnať aj so stopovaním v zahraničí?

"Viem porovnať prístup Slovákov a Čechov. Na Slovensku sa ma po zastavení pýtajú, či sa nebojím, prečo stopujem, či o tom vedia rodičia a podobne. V Česku to neriešia, pýtajú sa na bežné veci, tam je to asi rozšírenejšie a berie sa to ako normálna vec."

Mal by mať stopár po Slovensku nejakú povinnú výbavu ako stopár po galaxii uterák?

"Vždy so sebou nosím mapu, aj keď som už bola všelikde. Papierovú som stratila, nahradila ju mapa v telefóne. Raz som šla z Ostravy cez Poľsko domov s jedenástimi prestupmi. Vtedy sa oplatí vedieť, kde som. Je dobré mať aj tabuľku s cieľovým mestom, aj keď ju nepoužívam vždy. Spravila som si stopársky zošit, tam mám pripravené tabuľky so skratkami."