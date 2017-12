Počty odpočúvaní stúpli u polície i vojenských tajných

Súdy dostali v prvom polroku 1153 žiadostí o vydanie súhlasu na odpočúvanie, vyhoveli v 1089 prípadoch.

27. aug 2013 o 16:58 SITA

BRATISLAVA. Počet legálne odpočúvaných ľudí na Slovensku bol v prvom polroku podobný ako v minulosti.

Súdy dostali 1153 žiadostí o vydanie súhlasu na použitie informačno-technických prostriedkov (ITP), vyhoveli v 1089 prípadoch.

Nasadzovanie odpočúvaní stúplo len v prípadoch, keď o ne žiadala polícia a vojenské spravodajstvo. Vyplýva to z informačnej správy, ktorú dnes prerokoval brannobezpečnostný výbor parlamentu.

Napríklad Slovenská informačná služba požiadala sudcov o odsúhlasenie vyše stovky odpočúvaní, nevyhoveli jej len v troch prípadoch. Počet odpočúvaných na základe žiadosti SIS bol približne rovnaký, ako v prvom polroku 2012.

„Tam bol veľký rozdiel medzi rokom 2011 a 2012. V roku 2012 poklesol počet odpočúvaní o viac ako 50 percent,“ priblížil predseda výboru Jaroslav Baška počty odpočúvaní, ktoré robila SIS.

Najviac odpočúvaní robieva Policajný zbor, kde ich býva 1500 až 1800. Za prvý polrok tohto roka dali policajti vyše 920 žiadostí.

„Tam bolo aj najviac odmietnutí, až 56, ale z takého počtu to nie je vysoké percento," poznamenal Baška.

Vojenskí spravodajcovia mali vlani za celý rok 38 odpočúvaní, teraz len za prvý polrok už majú 46 odpočúvaní (jedno zamietnuté).

Colníci mávajú štandardne do 200 odpočúvaní ročne, tento polrok ich je zatiaľ necelých 80 (štyri zamietnuté). Zbor väzenskej a justičnej stráže takmer vôbec nevyužíva možnosť odpočúvaní, ktorú zo zákona má.

Zložky, ktoré majú právo žiadať o nasadenie informačno-technických prostriedkov, posielajú výboru informáciu o počte žiadostí, získaných súhlasoch a odmietnutiach.

„My si to potom cez súdy spárujeme. Minister spravodlivosti nám potom pošle počty zo súdov, ktoré to môžu schvaľovať alebo odmietnuť – a musí to sedieť,“ vysvetlil Baška.

Pri odmietnutých žiadostiach sa dôvody nedozvedajú.