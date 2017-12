Veľvyslanec Grivna: Na červenú som nešiel zámerne

Samozrejme, že sa mi niekedy stáva, že prekročím rýchlosť, vraví veľvyslanec.

27. aug 2013 o 19:01 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Slovenský veľvyslanec jazdí rýchlo a porušuje dopravné predpisy, napísal poľský denník Gazeta Wyborcza. Odvolal sa na zábery policajných fotoradarov.

Vasil Grivna tvrdí, že v zásade nie je až taký cestný pirát, za akého ho označili. „Samozrejme, že sa mi stáva, že niekde prekročím rýchlosť,“ priznáva veľvyslanec.

Napríklad na ceste, kde je deväťdesiatka, ide podľa neho človek stodesať. „Na diaľnici viac ako 135 kilometrov za hodinu nikdy nedávam,“ vraví.

Tvrdí, že svoju imunitu nezneužíva, hoci priznáva, že v Poľsku ešte nedostal pokutu. Policajti ho zastavili len raz, keď pri meste Mielec išiel namiesto päťdesiatky sedemdesiatkou.

„Ja som nešiel zámerne na červenú,“ reaguje Grivna na prípad, keď jeho auto zachytil fotoradar vo Varšave. Viezol časť našej delegácie na letisko a keď prechádzal križovatkou, ešte vraj svietila zelená.

Odmieta aj to, že by išiel príliš rýchlo v meste Alojzowie. Fotoradar podľa neho zachytil škodovku a on jazdí na služobnom mercedese a súkromnom peugeote.

Dementoval aj svoj citát v denníku, že jazdí rýchlo pre zlý stav poľských ciest. Sú podľa neho lepšie ako slovenské. Výhrady má len k štvorprúdovkám, ktoré pretínajú semafory.