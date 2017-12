Riaditeľ Múzea SNP: Nik nevie, kam zmizlo 1300 slovenských chlapcov

STANISLAV MIČEV si myslí, že štát mal postaviť pre veteránov domovy, kde by sa o nich postarali.

27. aug 2013 o 19:30 Daniel Vražda

Riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici

Čo by mal vedieť človek o Slovenskom národnom povstaní?

"Hlavne, že bolo!"

Prečo práve SNP?

"Je to jeden z mála z dátumov v slovenských dejinách, keď sme sa dokázali postaviť proti okupácii."

Z predchádzajúcej odpovede vychádza, že veľa ľudí o SNP nevie.

"Závisí od toho, ako položíte otázku. Keď sa opýtate, čo bolo 29. augusta 1944, nemusia vedieť, že to bolo SNP. Trúfnem si povedať, že keby sme sa opýtali desiatich stredoškolákov, tak možno šesť sedem z nich by vedelo, čo je SNP. Nemyslím, že inde je znalosť vlastných dejín vyššia ako u nás."

Trúfnete si povedať, ktorý z politikov prejavuje o SNP naozaj autentický záujem?

"To je ťažká otázka. Z verbálneho hľadiska je to určite premiér Fico, z hľadiska vzťahu k povstaniu Dušan Čaplovič. Z pravej strany spektra Magda Vášáryová a zaujíma sa Anna Belousová. Treba spomenúť aj starostku Tatianu Rosovú a političku SDKÚ, ktorá prejavila osobnú aj politickú odvahu, keď docielila premenovanie bratislavského mosta na Most SNP. Je to aj väčšina politikov z Banskej Bystrice."

Čo je najzaujímavejší historický poznatok o SNP, ktorý sa podarilo v poslednom čase zistiť?

"Nezistilo sa nič, čo by zásadne zmenilo pohľad na Povstanie. Vyťahujú sa rôzne parciálne témy, ako napríklad akcie partizánskych oddielov proti civilnému obyvateľstvu, hlavne nemeckému. Viac hovoríme o holokauste počas Povstania, aj po ňom, o vyváženosti podielu strán pri príprave a úlohe armády v SNP."

Veteránov z roka na rok ubúda. Hovorievate s nimi, myslíte si, že sa o nich štát stará?

"Myslím si, že nie, ale je to dané ekonomickou situáciou. Určite by si zaslúžili viac aj morálneho ocenenia. Už sú nad 90 rokov, vymierajú. Ťažké je už nahrať aj spomienky. Pamäť zlyháva, objektivita „oral history“ stráca na hodnovernosti. Vrátim sa ešte k otázke. Ľudia z Povstania väznení v zajateckých táboroch nedostali dostatočné odškodnenie ani pozornosť. Z našej ani z nemeckej strany. Málo o tom vieme. Teraz sme nakrútili film Zajatci, kde sme vyspovedali týchto ľudí. Tam vidieť, v akých podmienkach žijú. Pravdepodobne ho premietneme počas výročia."

Čo vás vo filme najviac šokovalo?

"Napríklad to, že odvliekli do zajateckého tábora na území dnešného Poľska Stuthof asi 1600 slovenských chlapcov od 18 do 20 rokov, ktorí boli v Povstaní, a 1300 sa nenávratne stratilo. Nikto nevie, kde sú a čo sa s nimi stalo..."

Nikto sa tým nezaoberal?

"Jeden z tých, čo prežili, napísal knihu a my sme nakrútili film. Nikto sa o to dlhé roky nezaujímal."

Nie je to téma pre historikov?

"Je, a nielen pre historikov. Aj pre politikov. Keby Nemci mali niekde 1300 zabitých alebo stratených, minimálne by tam postavili pamätník a raz za čas by tam niektorý významný politik položil kvety..."

V poľských alebo nemeckých archívoch o nich nie je nič?

"Poliaci vydali nejaké veci, ale aj tak nevieme presne, čo sa stalo. Hovorí sa, že ich mohli naložiť na loď. Buď ju zbombardovali spojenci, alebo ju potopili Nemci v strede Baltu, aby sa nikto nezachránil."

O čom najčastejšie hovoria veteráni?

"Väčšinou nám ponúkajú spomienky na vydanie, ale nemôžeme vydať všetky. Sťažujú sa na životné podmienky. Žijú často sami, opustení. Pre veteránov vojny mali byť postavené domovy, kde by sa o nich postarali."

Zbierky Múzea SNP, a nie len tohto múzea sa digitalizujú. Ako bude múzeum vyzerať potom? Kedy to bude hotové?

"Koniec projektu zo štrukturálnych fondov je plánovaný na rok 2015 a ďalších päť rokov by mal projekt financovať štát. Digitalizujeme zbierky aj ďalších 32 múzeí. Nová expozícia bude spojením klasickej a elektronickej expozície. Chceme mať na predmetoch napríklad čítacie kódy a informácie si ľudia načítajú mobilným telefónom. Výsledok bude skok z 19. do 21. storočia. Najväčší od vzniku múzea."

Poslali ste obrnený vlak Štefánik do Holandska. Výsledok?

"Nakladajú ho v Utrechte 4. septembra. Vyložia ho v Bratislave a tam zostane rok v Dopravnom múzeu. Predpokladáme, že ho videlo okolo milión ľudí. O tom, že SNP vôbec bolo, sa dozvedeli na výstavách v Moskve dva milióny ľudí, ďalší vo Varšave, Budapešti, Prahe a Ríme. Rokujeme o možnosti vystavovať v Európskom parlamente."