Za prezidenta bude zrejme kandidovať aj Milan Kňažko

Z pravicových kandidátov má podľa analytikov stále najväčšie šance Pavol Hrušovský.

27. aug 2013 o 19:52 Miroslav Kern

Milan Kňažko, tribún nežnej revolúcie, sa vracia do politiky.(Zdroj: SITA)

Po ministrovi či šéfovi televízie má byť občianskym kandidátom.

BRATISLAVA. Bývalý mininister kultúry Milan Kňažko by mal podľa informácií SME v priebehu niekoľkých týždňov oznámiť kandidatúru na prezidenta.

Podľa zdrojov z Kňažkovho okolia je jeho účasť v budúcoročných voľbách „veľmi pravdepodobná“.

Herec a bývalý politik VPN, HZDS, DÚ a SDKÚ so zberom podpisov ešte nezačal, potrebuje ich zohnať 15-tisíc.

Prvé úvahy o jeho kandidatúre sa objavili v máji. „Nie je to tak, že by som prejavoval záujem. Iba sa snažím povedať, že ak existuje vôľa veľkej časti verejnosti, tak to môžem zvážiť,“ povedal vtedy.

O tom, ako sa rozhodol, nechcel v utorok príliš rozprávať.

„Pokiaľ sa pýtate na moju kandidatúru, nič nové vám nepoviem.“ Na otázku, kedy sa rozhodne, odvetil: „Keď bude niečo nové, určite sa to dozviete.“

Kňažko práve v stredu oslavuje 68. narodeniny, v posledných rokoch sa vrátil k herectvu.

V prieskume len raz

Kandidáti Podpisy už zozbierali:

Radoslav Procházka

Ján Čarnogurský

Andrej Kiska Kandidatúru oznámili:

Pavol Hrušovský

Peter Osuský

Jozef Behýl

Milan Melník Možní kandidáti:

Robert Fico

Milan Kňažko

V prieskume verejnej mienky sa zatiaľ objavil iba raz. V májovej sondáži MVK sa umiestnil na piatom mieste s podporou 8,7 percenta.

Prieskum však o jeho súčasnej popularite vypovedá málo.

Agentúra doň totiž zaradila bývalého arcibiskupa Róberta Bezáka, ktorý by vtedy s prehľadom zvíťazil, no kandidovať nebude.

V tejto sondáži nebol ani Radoslav Procházka, zaradili do nej však Roberta Fica, ktorý tvrdí, že sa nad voľbami ešte nezamýšľa.

Analytik agentúry Focus Martin Slosiarik si myslí, že Kňažko úplne bez šancí nie je.

„V tejto časti kandidátov je však dosť veľký pretlak,“ hodnotí občianskych kandidátov, medzi ktorých by mal patriť aj bývalý minister.

„Zdá sa však, že istú výhodu môže mať Pavol Hrušovský s podporou KDH a Mosta-­Híd.“

Sociológ: Náskok nezíska

Kňažko je známa osobnosť, u verejnosti však môže vyvolávať aj protichodné reakcie.

„Nemyslím, že je to osoba, ktorá by integrovala spoločnosť a ku ktorej by mala väčšina spoločnosti rovnaký kladný vzťah,“ myslí si Slosiarik.

Nepredpokladá, že by mal veľkú šancu získať časť voličov Smeru či výraznejšie odlákať voličov ostatných kandidátov, takže sa nedá predpokladať, že by na nich mohol získať väčší náskok.

Milan Kňažko bol počas politickej kariéry pomerne populárny.

Najväčšiu podporu mal zrejme v čase, keď bol jednou z ústredných postáv revolúcie v roku 1989. V rokoch 1998 až 2002 bol ministrom kultúry za SDKÚ, potom z politiky odišiel.

Minulosť Milana Kňažka vyvoláva niekoľko otázok. Zvládol by ich, píše Tomáš Gális

Zatiaľ bez podpory strán

V máji sa objavili špekulácie, či Kňažka nepodporí Nova Daniela Lipšica. Ten to poprel. „Prípadnou podporou prezidentských kandidátov sa budeme zaoberať na jeseň,“ povedal v utorok.

Ku Kňažkovi sa zatiaľ nemá ani SDKÚ, ktorú spoluzakladal. Strana Pavla Freša zatiaľ nepodporila Pavla Hrušovského.

Poslankyňa SDKÚ Magdaléna Vášáryová sa s Kňažkom dobre pozná. Jeho dlhoročná herecká kolegyňa na prezidentskú funkciu kandidovala v roku 1999.

Vraví, že ich priateľstvo sa skončilo začiatkom 90. rokoch, keď sa pridal k Vladimírovi Mečiarovi.

„Všetci, okrem pána Kisku, ktorého nepoznám, by boli určite lepšími prezidentmi, ako súčasný. Minimálne v tom, že nie sú hluchonemí.“

Poslankyňa touto narážkou mieri na neznalosť svetových jazykov súčasného prezidenta Ivana Gašparoviča.