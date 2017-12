Kauza odpočúvania za Galka pokračovala na súde

Bývalá zamestnankyňa ministerstva hospodárska Silvia Horváthová žiada odškodné 450-tisíc eur.

27. aug 2013 o 20:12 TASR

BRATISLAVA. Na bratislavskom okresnom súde v utorok pokračovala kauza údajného odpočúvania z čias ministra Ľubomíra Galka (SaS).

Medzi poškodenými mala byť aj Silvia Horváthová, ktorá v tom čase pracovala na ministerstve hospodárstva. Od rezortu obrany žiada odškodnenie vo výške 450-tisíc eur. To ho zamietlo, preto sa Horváthová obrátila na súd.

Informovali o tom vo svojom večernom spravodajstve televízie TA3 a TV Markíza.

Horváthová v tom čase riadila na ministerstve hospodárstva odbor obchodovania s citlivými materiálmi. Verejnosť z dnešného pojednávania vylúčili.

"Kauza odpočúvania je predovšetkým kauzou exministra pána Galka. Všetci poškodení by sa v prvom rade mali obrátiť na neho so svojimi nárokmi, pretože za jeho zlyhanie by nemali platiť všetci daňoví poplatníci," povedala pre televízie hovorkyňa ministerstva obrany Martina Balleková.

Pojednávanie odročili na november.

Občania, ktorí sa cítia poškodení zverejnením citlivých údajov o svojich osobách v médiách, ktoré boli získané odpočúvaním v rokoch 2010 až 2011, by sa podľa Galka mali obrátiť so svojimi žiadosťami o odškodnenie na stranu Smer a jej predstaviteľov a nie na slovenských daňových poplatníkov.

"Nie je problémom legálne nasadenie ITP so súhlasom sudcu. Problémom je únik a umožňovanie zverejňovania citlivých informácií, ktoré nikdy nemali opustiť múry Vojenského obranného spravodajstva (VOS) a objaviť sa v médiách," vyhlásil Galko.