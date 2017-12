Povinne maturovať z matematiky by mali súčasní ôsmaci

28. aug 2013 o 13:47 TASR

Matematika by neuškodila ani tým, ktorí si zvolili humanitné zameranie na vysokých školách, hovorí minister Čaplovič.



BRATISLAVA. Povinne budú maturovať z matematiky zrejme už žiaci, ktorí nastúpia do gymnázií a stredných škôl v septembri 2015. V rozhovore pre TASR to vyhlásil minister školstva Dušan Čaplovič (Smer).

O povinnej maturite z matematiky hovoril pri svojom nástupe do kresla ministra, presadiť ju plánuje zákonom v budúcom roku.

Zmena by sa tak mohla týkať súčasných ôsmakov v základných školách.

"Zavedenie povinného maturitného predmetu sa nemôže dotknúť detí, ktoré sú už teraz prijaté na stredných školách. Nebolo by to spravodlivé. Rok, o ktorom uvažujeme, je rok 2015. To znamená, dotklo by sa to prvákov, ktorí nastúpia do gymnázií a stredné školy v septembri 2015," povedal šéf rezortu.

Za matematikou vidí logiku

Povinnú maturitu z matematiky považuje za dôležitú, keďže podľa neho učí logickému mysleniu.

"Nepoškodila ani tým, ktorí si zvolili sociálne alebo humanitné zameranie na vysokých školách," zdôraznil.

Vysokoškolskí pedagógovia sa podľa ministra sťažujú na to, že keď prijmú deti z gymnázií alebo stredných odborných škôl, ovládajú matematiku na úrovni deviatej triedy.

"Na prvom a druhom stupni je to ešte ako tak dobre, ale potom prichádza k obrovskému zlomu v strednej škole, kde sa matematike nevenuje taká pozornosť," dodáva.

V novom návrhu štátnych osnov, o ktorých prebieha do konca októbra diskusia, chce ministerstvo presadiť viac hodín matematiky a prírodovedných predmetov v školách.

Okrem toho by podľa ministra mali mať všetky gymnáziá v budúcnosti minimálne jednu prírodovednú triedu.

"Majú to všade v zahraničí. Matematika je klasický predmet, ktorým sa vytvárajú podmienky na to, aby sa dieťa učilo logicky myslieť, aby vedelo narábať nielen s písmenkami, ale aj s číslami," hovorí.

Matematika je podľa neho navyše cestou k lepšej finančnej gramotnosti školákov.

Fronc by nechal na výber

Exminister školstva Martin Fronc (KDH) nie je za to, aby sa matematika zavádzala povinne.

"Som za to, aby sa maturovalo z matematiky, ale nie som podporovateľ toho, aby to bolo povinné," povedal dnes poslanec

Povinne by však nariadil maturitu z ľubovoľného prírodovedného predmetu, ako to fungovalo od roku 2005.

"Je škoda, že to exminister Ján Mikolaj zrušil. Práve povinná maturita z prírodovedného predmetu môže posilniť logické myslenie a praktické zručnosti študentov," povedal dávnejšie Fronc.

Nepáči sa mu, že hoci prírodovedné predmety tvoria podstatnú časť učiva v školách, maturovať z nich školáci nemusia.

V súčasnosti žiaci musia maturovať zo slovenčiny a jedného cudzieho jazyka.

Okrem toho si volia ešte dva predmety. Matematika patrí medzi voliteľné predmety. Tento rok z nej maturovalo 14,6 percenta všetkých maturantov.

Z písomnej časti neprešli asi 140, ktorí si budú test opravovať začiatkom septembra.