Prežil gulag, ocenili ho Česi, Poliaci i Briti. Konečne aj my

Po viac ako dvadsiatich rokoch sa dočkal Imrich Gablech vysokého vyznamenania aj z rodnej krajiny.

29. aug 2013 o 16:24 Soňa Gyarfašová

Najvyššie ocenenia udelili Imrichovi Gablechovi Česi, Poliaci aj Briti. Po viac ako dvadsiatich rokoch sa dočkal hrdina vysokého vyznamenania aj z rodnej krajiny.



BRATISLAVA, HAVLIČKUV BROD. „Som zo Štefánikovho kraja, z Hrachovišťa. Ak by si na mňa rodná krajina spomenula, určite by ma to potešilo,“ hovoril takmer 98-ročný Imrich Gablech, keď sme ho v júni navštívili v Havličkovom Brode, kde dnes žije.

V tom čase mal najvyššie štátne vyznamenania z Česka a Poľska, vysokým vyznamenaním ho ocenili aj Briti. Chýbalo slovenské, štát na hrdinu takmer na dve desaťročia zabúdal.

Pri 69. výročí Slovenského národného povstania udelil Imrichovi Gablechovi najvyššiu pamätnú medailu minister obrany Martin Glváč, prvý podnet prišiel podľa ministerstva nedávno od Vojenského historického ústavu.

video //www.sme.sk/vp/27225/

Bojoval proti fašizmu

„Bez takýchto odhodlaných vlastencov ochotných položiť aj vlastný život, by nebolo možné postaviť v zahraničí československé vojenské jednotky, ktoré sa zúčastnili bojov proti fašizmu na bojiskách druhej svetovej vojny,“ hovorí vojenský historik Peter Šumichrast.

Imrich Gablech patrí vôbec k prvým slovenským bojovníkom proti fašizmu. Bol v skupine prvých ôsmich letcov, ktorí dobrodružne odleteli 7. júna 1939 z územia Slovenska, aby mohli bojovať proti Hitlerovi.

Prvé týždne druhej svetovej vojny bojoval na strane Poľska, bol však uväznený a odvlečený do ruského gulagu.

Neskôr sa dostal aj do britských kráľovských perutí.

Komunisti ho prenasledovali

O to, aby sa Imrich Gablech dočkal aj najvyššieho štátneho vyznamenania, sa dnes snažia aj viaceré občianske združenia. Jeho ocenenie podporuje aj Konfederácia politických väzňov.

Gablech bol totiž po vojne ako západný letec vyšetrovaný a prenasledovaný komunistami a úplnej rehabilitácie sa dočkal až po nežnej revolúcii.

„Je hanba komunistického režimu, že ocenil len tých bojovníkov proti fašizmu, ktorí patrili do komunistického odboja. Bolo veľa tých, ktorí neskôr aj komunizmus odmietli. Táto redukcia protifašistického odboja priniesla veľa nespravodlivosti,“ hovorí predseda Konfederácie politických väzňov Anton Srholec.

Najvyššie štátne vyznamenanie udeľuje podľa zákona prezident, spraviť to môže na návrh aj bez návrhu, podľa jeho hovorcu Mareka Trubača bežne vyznamenáva na návrh. Dáva mu ho Národná rada alebo vláda.

Podnet, ktorý by mal byť podkladom na návrh na vyznamenanie Imricha Gablecha už pripravuje aj Slovenský letecký zväz Milana Rastislava Štefánika. „Chceli by sme ho podať v septembri,“ hovorí jeho viceprezident Peter Matejčík.

„Môže byť nielen satisfakciou jednotlivcovi, ale aj verejným vyjadrením hodnôt a motiváciou pre ostatných. Jeho boj proti obom totalitám ako v prípade Imricha Gablecha je vecou principiálnosti, ktorá si zaslúži úctu,“ myslí si filozof Andrej Demuth z Trnavskej univerzity.

video //www.sme.sk/vp/27226/

Medailu dali ďalším siedmim

Z československých letcov, ktorí bojovali proti fašizmu, má dnes najvyššie štátne vyznamenanie už Ivan Schwarz, ktorý žije od konca vojny vo Veľkej Británii.

„Po toľkých rokoch je takéto ocenenie v našom veku zadosťučinením," hovorí pre Sme.

Pamätnú medailu ministerstva obrany získali okrem Imricha Gablecha vo štvrtok v Banskej Bystrici aj siedmi ďalší účastníci povstania, jeden z nich in memoriam.

Dnes evidujú ešte 550 protifašistických bojovníkov, veteránov z druhej svetovej vojny.