Technik komínov: Chladiaca veža zhora vyzerá ako sitko na cestoviny

Technik priemyselných stavieb ANDREJ KRATOCHVÍL (27) fotografuje cez prestávky panorámy.

30. aug 2013 o 18:38 Peter Bobula

Čo vlastne robíte?

,,Som technik priemyselných stavieb. Kontrolujem a hodnotím stav stavieb, najčastejšie komínov zvnútra aj zvonka. Pracujem v tomto obore už sedem rokov. Je to sčasti aj kancelárska práca.“

Prečo to robíte?

„Firmy chcú využiť každý priestor. V minulosti bývalo okolo komínov veľa miesta. Dnes prirábajú nové budovy a technológie, tak najčastejšie využívajú tieto priestory. Pravidelné prehliadky podniku zaistia bezpečnosť a ušetria peniaze v prípade porúch. Normy odporúčajú pravidelné ročné prehliadky. Najviac na to vplývajú zmeny používaného paliva a stále agresívnejšie dažde. O pár rokov sa môže stav komína zásadne zmeniť. Okrem toho komíny aj modernizujeme, prispôsobujeme pre nové technológie. Na prvom mieste je však bezpečnosť.

Ste vlastne kominár?

Nie, to nie som. Kominári sa starajú o domácnosti. My o komíny priemyselných podnikov.

Ako ste sa k práci dostali?

Vďaka športu a náhode. Komentoval som ženský volejbal a jeden z fanúšikov, ktorý v tom pracoval, vedel, že sa zaoberám foto– a video– technikou. Firma vtedy prechádzala na digitálny spôsob spracovávania informácií. Pomáhal som im s modernizáciou. Bol som v kancelárii a pri pozemných prácach. Prvýkrát som vyliezol na dvestometrový komín v Žiari nad Hronom. Predtým som absolvoval špecializovaný kurz na prácu vo výškach.

Čo musíte vedieť?



Musíme mať osvedčenie pre prácu vo výškach, školenia o bezpečnosti pri práci, prvej pomoci, práci so špeciálnymi zariadeniami. Výbavu musíme pravidelne kontrolovať, vedieť ju posúdiť. Tiež podstupujeme lekárske kontroly aj psychologické vyšetrenie, kvôli vstupu do atómových elekrární.

Môže to robiť každý?

Môže, ale neodporúčal by som to ľuďom so slabým žalúdkom. Človek nezistí, či je toho schopný, kým nie je hore. Mali sme už aj človeka, ktorý nemal strach z výšok, ale uvedomil si, že to nie je práca preňho. Nemal z toho dobrý pocit. Inak sme stabilná partia, v ktorej si všetci dôverujeme a môžeme sa spoľahnúť jeden na druhého.

Baví vás to?

Baví. Je to dosť rôznorodá práca. Vidím celé Slovensko, pracujem s ľuďmi a nie som len zavretý v kancelárii.

Máte strach z výšok?

Mám k nim rešpekt. Keď sa pozerám dole, mám len taký prirodzený strach. Skôr, keď to vidím zdola, rozmýšľam, že musím vyliezť tak vysoko.

Čo všetko beriete so sebou na komín? Akú máte povinnú výbavu?

Záleží to na type prác. Keď ideme, do komína používame dve laná, keby sa náhodou jedno pretrhlo. To sa zatiaľ nestalo. Okrem toho celotelový pracovný postroj. Vždy rátame s najhorším scenárom. Každý so sebou môže niesť najviac dvadsať kíl. Musím mať obuv s pevnou špicou, pracovné montérky, rukavice, okuliare a celotvárovú masku alebo respirátor. Základom je vždy prilba.

Ako dlho trvá výstup na komín?

Na dvestometrový komín je to asi štvrť hodiny čistého času bez oddychu a bez práce. Pri výstupe však treba relaxovať kvôli bezpečnosti. Keď vyjdem na komín, musím byť čerstvý na ďalšiu prácu. Celkový čas sa teda dosť mení podľa toho, čo robíme.

Musí byť komín vypnutý?

Áno, keď je komín v prevádzke, dovnútra sa nechodí. Aj vtedy je to zdraviu dosť škodlivé. Okrem toho sú práce obmedzené pri daždi, pretože komín je ako veľký bleskozvod, snehu a silnom vetre. Niektoré podniky môžu komíny vypnúť iba v noci, iné v lete.

Koľkí chodíte hore?

Najmenej dvaja, záleží to od typu prác. Pri vnútornej kontrole komína druhý človek istí a pomáha, ak by sa stalo niečo nečakané.

Máte obľúbený komín so zvlášť pekným výhľadom?

Ružomberok je pekné, aj keď nie veľmi voňavé mesto. V Poprade je zase krásne vidno Tatry, keď je jasno. Z každého komína je jedinečný výhľad.

Ako vyzerá komín zvnútra?

Tmavo. Tam, kde sa spaľuje uhlie alebo vykurovací olej, je čierny a prašný. Pre zmenu paliva sú komíny podstatne čistejšie ako kedysi. Chladiaca veža pri pohľade zhora mimo prevádzky vyzerá ako sitko na cestoviny.

Ako hlboko sa spúšťate?

Od hora až dole, väčšinou sa dá vyjsť zospodu, ale sú aj komíny, kde sa musíme vyšplhať späť. Zdola človek vidí iba malú svetlú bodku.

Ktorý komín je najvyšší?

Najvyšší komín na Slovensku je v Zemianskych Kostoľanoch pri Novákoch, má tristo metrov. Výstup naň trvá s oddychom bez iných prác viac ako hodinu.

Sú niektoré komíny niečím špecifické a zaujímavé?

Za socializmu sa stavali komíny väčšinou liatím betónu, to určovalo ich vzor. Najzaujímavejšie sú však staré tehlové továrenské komíny, ktoré sa stavali tak, aby sa hodili do priestoru. Majú na sebe rôzne vzory a tiež rôzne tvary základov. Pod jedným komínom je brána taká veľká, že do nej môže vojsť nákladné auto.

Je nejaký rozdiel vo vašej práci v zime a v lete?

Niektoré podniky môžu zastaviť prácu iba v zime. Teplárne alebo elektrárne zase môžu odstaviť v lete. Vtedy a na jeseň je najviac práce. Zo začiatku roka v zime sa snažíme robiť iné veci. Napríklad kontrolujeme veľké haly. Robíme poriadky v archívoch, pripravujeme školenia, hodnotíme predchádzajúci rok, snažíme sa zlepšovať naše služby. Riešime vstupy a školenia, ktoré si podniky vyžadujú. Záleží však na tom, aké zákazky práve máme.

Čo robíte okrem toho?

Venujem sa tanečnej kultúre, fotím a nakrúcam akcie, sám aj tancujem.

Dá sa to spojiť s vašou prácou?

K foteniu a nakrúcaniu som sa dostal náhodou, ale vďaka mojej práci som v tom viac doma. Využívam každú voľnú chvíľku, ktorú mám, vytiahnem foťák a spravím pár záberov. Začal som s krajinkami, výhľadmi, západmi slnka, mestami v noci a neskôr som fotil tanečné akcie. Dostával som dobré reakcie, tak som pokračoval. Práca sa mi vždy kombinovala s tancom alebo športom tak, že po skončení prác môžem zostať na nejakej akcii. Vďaka tomu mám veľa známych po celom Slovensku.

Máte nejaké zaujímavé príhody?

Raz sme postavili na komíne vianočného snehuliaka. Na komínoch stretávame zvieratá, ktoré majú rady také výšky. Raz vo Zvolene, keď som vchádzal do komína, mi nad hlavou preletelo veľké radarové lietadlo americkej armády. Inak sa však sústredíme na prácu, aby sme sa vrátili zdraví domov.