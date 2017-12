Ficovo áno kandidatúre na prezidenta dá jeho súperom tému

Témy kampaní určovala najmä veľká politika

Kampane sa zatiaľ vždy týkali hlavne súboja opozície a vládneho zoskupenia.

BRATISLAVA. Hlavnou témou prvej kampane priamych prezidentských volieb v roku 1999 bolo, či sa Vladimír Mečiar po odchode z vlády stane prezidentom.

Táto téma prehlušila všetky ostatné a aj odpor k Mečiarovi spolu s podporou pravice a už zaniknutej Strany demokratickej ľavice a Strany občianskeho porozumenia priniesli víťazstvo Rudolfa Schustera.

Hoci bol v tom čase Mečiar ešte pomerne populárny, výhra Schustera sa všeobecne očakávala.

Aj rok 2004 sa niesol čiastočne v tieni Mečiarovej kandidatúry. Čakal sa však súboj Mečiara s jasným favoritom Eduardom Kukanom (SDKÚ).

Ten sa prekvapivo nedostal ani do druhého kola. Objavili sa pochybnosti o jeho minulosti diplomata v službách komunistickej strany, prepukla kauza falošných darcov.

Voliči pravice mali na výber viac kandidátov a po nevýraznej kampani ani neboli dostatočne motivovaní hlasovať.

Do druhého kola sa tak dostal Ivan Gašparovič, ktorý v parlamentných voľbách v roku 2002 po odchode od Mečiara so svojím Hnutím za demokraciu neprekročil ani päťpercentnú hranicu potrebnú na vstup do Národnej rady. Kukan za ním zaostal len o dve desatiny percenta.

V druhom kole už Gašparoviča zvolili nielen priaznivci Smeru a nacionalistických strán, ale aj niektorí pravicoví voliči ako menšie zlo, keďže sa báli Mečiarovho návratu.

Témou tak bol skôr strach pred návratom vodcu HZDS a pre mnohých dilema, ako sa zachovať, keď je protikandidátom Mečiara jeho dlhoročný najbližší spoločník.

Rok 2009 bol jednoznačnou zrážkou medzi opozíciou a Smerom, ktorý vládol v koalícii so SNS a HZDS. Aj vtedy kandidovalo viac pravicových politikov. Favoritom bol Gašparovič s podporou Smeru a Roberta Fica, podpora Ivety Radičovej smerom k voľbám stúpala.

V kampani pred druhým kolom prezident vytiahol „maďarskú kartu“ a nepriame obviňovanie opozičnej kandidátky zo zmierlivého postoja k Viktorovi Orbánovi.

Aj maďarská karta tak mohla pomôcť Gašparovičovi k napokon jasnému víťazstvu.