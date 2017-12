Čaplovič bude bojovať za viac peňazí pre SAV

Šéf Akadémie vied hovorí, že ak by dostali menej peňazí, znamenalo by to prepustenie šesťsto zamestnancov.

31. aug 2013 o 9:13 TASR

Dušan Čaplovič.(Zdroj: SME - TOMÁŠ BENEDIKOVIČ)

BRATISLAVA. Hoci vzdelanie, veda, výskum a inovácie patria medzi priority vlády, v návrhu rozpočtu na budúci rok sa to neodrazilo. V rozhovore pre TASR to povedal minister školstva Dušan Čaplovič, ktorý verí, že sa to zmení počas septembrových rokovaní. Aj keď tie nebudú podľa neho pre krízu a konsolidáciu jednoduché, bude trvať na podpore priority, ktorou je vzdelávanie. Rovnako tak bude bojovať za viac peňazí pre Slovenskú akadémiu vied (SAV) napriek tomu, že táto kapitola pod neho priamo nespadá. "Sú isté oblasti, na ktorých sa šetriť nedá. Niečo uškrtiť a zlikvidovať bez akejkoľvek analýzy je pre mňa neprípustné. SAV má tri veľké vedecké projekty a musí mať na to pripravených ľudí, aby vedecké parky, ktoré majú byť spustené v roku 2015, neboli len holými budovami s vybavenou laboratórnou technikou," upozornil. Pripomenul, že ide o pracovný návrh ministerstva financií, ktorý zatiaľ vláda neschválila. "Nechajme to na rokovania. Uvidíme, ako to dopadne a podľa toho sa zariadim aj ja ako minister," avizoval. Predseda SAV Jaromír Pastorek pre TASR povedal, že štátne zdroje pre akadémiu by sa mali zredukovať asi o 10,6 milióna eur, čo predstavuje celkovo 17,4 percenta ich rozpočtu. V prípade mzdových prostriedkov je to menej o 7,7 milióna eur. Tak by akadémia musela prepustiť 20 percent zamestnancov, teda 600 ľudí.