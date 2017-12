Bývalý policajt z prípadu Alexandra Rozina ml. sa trestu nevyhol

Roman Babjak zatajil videozáznam, ktorý dokazoval, že syn známeho podnikateľa odmietol dychovú skúšku.

31. aug 2013 o 10:13 TASR

BRATISLAVA. Najvyšší súd odmietol dovolanie Romana Babjaka, ktorý v roku 2010 zatajil existenciu videozáznamu z kontroly syna známeho podnikateľa - Alexandra Rozina ml.

Podané dovolanie podľa súdu síce formálne odkazuje na ustanovenie, ktoré hovorí o dôvodoch dovolania, no samotné dovolanie uvádza argumenty, ktoré medzi možné dôvody nepatria.

Vyplýva to zo zverejneného júlového uznesenia súdu.

"Obvinený namieta nesprávnosť hodnotenia vykonaných dôkazov oboma súdmi a nahrádza ich svojimi vlastnými úvahami. Dovolací súd však nebol oprávnený takto zistený skutkový stav preskúmavať a meniť, ako sa toho domáha obvinený," skonštatoval v rozhodnutí predseda trojčlenného senátu Martin Piovartsy.

V noci z 13. na 14. februára 2010 v banskobystrickej časti Jakub zastavila policajná hliadka luxusné auto.

Šoféroval ho Rozin ml. a vedľa neho sedel vtedajší bratislavský krajský policajný riaditeľ Pavel Brath. Vodič nemal pri sebe vodičský preukaz a údajne sa odmietol podrobiť dychovej skúške.

"Všetko je v poriadku, neriešte to. Nechajte to tak," hovoril podľa týždenníka Plus 7 dní policajtom Brath.

Prípad začal v správnom konaní riešiť Okresný dopravný inšpektorát Bratislava V., Rozin ml. dostal podľa týždenníka 100-eurovú pokutu. Potrestaný bol za to, že nemal pri sebe vodičské oprávnenie.

Správne konanie za odmietnutie dychovej skúšky polícia prerušila, pretože nemala jednoznačne preukázané, že by Rozin ml. odmietol aj lekárske vyšetrenie spojené s odberom krvi.

O chýbajúci dôkaz - videozáznam z kontroly sa mal postarať práve Babjak.

V tom čase bol totiž riaditeľom policajného obvodného oddelenia a podľa súdu prikázal svojmu podriadenému, aby spísal úradný záznam, že videozáznam sa neuchoval, hoci to nebola pravda. Naopak, videozáznam si nechal.

"Dal pokyn na odoslanie priestupkového spisu do miesta bydliska priestupcu bez tohto videozáznamu a pritom vzhľadom na svoju prax a služobné skúsenosti musel vedieť, že tým môže zmariť objasnenie priestupku a ak sa tak stane, bude to na prospech priestupcu," pripomenul sudca Najvyššieho súdu.

Vlani v novembri Babjaka právoplatne odsúdili za zneužívanie právomocí verejného činiteľa a potrestali zaplatením 800 eur.