Čarnogurský a Procházka si vedia predstaviť silnejšieho prezidenta

Ján Čarnogurský a Radoslav Procházka sa zhodujú v myšlienke, že zákony by mohol predkladať aj prezident.

31. aug 2013 o 10:33 TASR

BRATISLAVA. Prezidentskí kandidáti Radoslav Procházka a Ján Čarnogurský vidia priestor pre možné posilnenie právomocí prezidenta.

"Pre pokojné časy som spokojný s terajšími právomocami. Pre prípad vládnej krízy by som ich posilnil," povedal pre TASR Čarnogurský.

Prezident by mal mať podľa neho aj právo predkladať zákony. "Predkladal by ich rovnako ako poslanci. Podliehali by rovnakému parlamentnému procesu," vysvetlil.

Podobný postoj má aj Procházka, ktorý je v zásade spokojný so súčasnými kompetenciami hlavy štátu, ako ich definuje Ústava.

"Jediný reálny priestor na rozšírenie vidím vo vzťahu k zákonodarnej iniciatíve prezidenta. V programovom manifeste Alfa je návrh, aby právo zákonodarnej iniciatívy mala aj skupina občanov, ale ak to neprejde, je práve prezident tým najvhodnejším adeptom na výkon tejto právomoci," povedal Procházka.

Vo zvyšku podľa neho súčasné kompetencie stačia.

"Len potrebujú aktívneho nositeľa, ktorý ich použije na pestovanie rovnováhy v systéme verejnej moci a na reálnu ochranu občanov," doplnil.

Andrej Kiska, Pavol Hrušovský aj Peter Osuský považujú súčasné právomoci prezidenta postačujúce.