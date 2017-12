Súkromie politikov nectia novinári roky

Zábery z „obývačiek“ premiérov a prezidentov plnia stránky novín viac ako sto rokov.

1. sep 2013 o 18:36 Dušan Mikušovič

Prvá paparazzi fotka na svete vznikla v roku 1898. Odvtedy fotografi sledujúci politikov odhalili množstvo nevier či temných spojení s lobistami a podnikateľmi. Platí to najmä vo svete.

BRATISLAVA. „Štát nemá čo robiť v spálňach svojich občanov,“ vyhlásil kedysi kanadský premiér Pierre Trudeau.

No môžu sa občania pozrieť do spální štátnych predstaviteľov? Napríklad optikou fotiek z titulných stránok novín?

Mediálny analytik Tomáš Trampota hovorí, že áno. To, čo politici robia v súkromí, môže totiž prinášať bezpečnostné riziká či nezaslúžený ekonomický prospech pre vybraných ľudí.

„Ak napríklad politik pracuje v jednom úrade s milenkou, novinári by sa mali pýtať minimálne na to, či sa od nej očakáva taký istý pracovný výkon ako od osoby, ktorá je úplne cudzia,“ myslí si Trampota.

Fotky premiérov a prezidentov, ktoré majú na svedomí paparazzi, plnia stránky novín viac ako sto rokov.

Minulotýždňové obrázky Roberta Fica, ktorého týždenník Plus 7 dní nachytal v objatí s jeho asistentkou, sú len jedným z mnohých prípadov.

Prvý bol Bismarck

Za prvú paparazzi snímku v dejinách sa považuje záber nemeckého kancelára Otta von Bismarcka na smrteľnej posteli z roku 1898.

Dvaja fotografi z Hamburgu Max Priester a Willy Wilcke ju spravili vďaka tomu, že podplatili Bismarckovho lesníka. Ten im v noci, keď kancelár zomrel, nechal odomknutú záhradnú bránu a otvoril okno v prízemí domu.

Bismarcka zachytili na posteli prikrytého perinami, so šatkou okolo hlavy a pripraveným nočníkom.

Fotka nakoniec v novinách nevyšla. Policajti ju fotografom zhabali skôr, ako ju stihli predať. Súd ich odsúdil na niekoľko mesiacov.

Bismarckova fotka sa na verejnosť dostala až v roku 1952.

Milostné aféry

Častejšie sa paparazzi fotografi a reportéri snažili zachytiť ľúbostné pletky politikov.

Jednou z najznámejších afér bol vzťah britského ministra vojny Johna Profuma s tanečníčkou a luxusnou prostitútkou Christine Keelerovou.

„Pikantné nebolo len to, že Keelerová bola prostitútka, to by nebol taký problém,“ hovorí mediálny analytik Milan Šmíd.

„Škandál naplno prepukol po tom, čo vyšlo najavo, že Keelerová mala zároveň vzťah so sovietskym vojenským pridelencom.“

Písal sa rok 1962 a vo svete zúrila studená vojna. Bolo jasné, že Profumo nemôže zostať ministrom. V júni roku 1963 rezignoval.

Počas celej kauzy Keelerovú stíhali paparazzi, známou sa stala jej fotka, keď ju jeden z nich prekvapenú odfotil na sedadle v aute.

Podobný osud ako Profuma stihol aj amerického senátora a nádejného prezidentského kandidáta Garryho Harta. Toho považovali za favorita demokratických primárok v roku 1988. No predtým, než nomináciu získal, novinári odhalili jeho pomer s modelkou Donnou Riceovou, ktorý dovtedy popieral.

„Stopovali ho a našli ich spolu v moteli,“ spomína Milan Šmíd. „Novinári neskôr tvrdili, že problémom nebol jeho vzťah, ale to, že o ňom klamal.“

Politici v plavkách aj bez

Postupne sa obľúbeným žánrom paparazzi fotografov stali fotky osobností, ktoré viac odhaľovali, ako zakrývali.

Pravdepodobne prvou obeťou bola vdova po americkom prezidentovi Johnovi F. Kennedym. Jackie Kennedyovú, vtedy už vydatú za gréckeho magnáta Aristotela Onassisa, odfotil taliansky paparazzi Settimio Garritano, ako sa na pláži opaľuje a cvičí jogu. Fotky v roku 1975 zverejnil americký časopis Hustler.

K Jackie Kennedyovej pribudli aj ďalší. Len v plavkách nájdete na slávnych fotkách lady Dianu, ktorá trávi čas na lodi s Dodim Al-Fayedom, nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, Baracka Obamu, ale aj bývalého amerického prezidenta Billa Clintona s manželkou Hillary, ako spolu tancujú krátko po prekonaní aféry so stážistkou Monikou Lewinskou.

Ešte horšie dopadli niektorí českí politici. Jedným z najväčších škandálov bolo zverejnenie záberov sociálnej demokratky Petry Buzkovej denníkom Super v roku 2001. Odfotili ju na dovolenke pri mori hore bez. České médiá sa nikdy predtým niečo podobné zverejniť neodvážili.

Španielsky denník El País v roku 2009 priniesol fotky nahého premiéra Mirka Topolánka vo vile, ktorá patrila vtedajšiemu talianskemu premiérovi Silviovi Berlusconimu.

Topolánek priznal, že fotky sú pravé. „Išlo o súkromnú dovolenku, nevidím na tom nič zlé ani kompromitujúce,“ povedal vtedy.

Lexa na jazerách

Svoj slávny paparazzi príbeh má aj SME. V roku 1999 pozoroval fotoreportér Marek Velček bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Ivana Lexu na Slnečných jazerách.

Lexu vtedy práve prepustili z väzby. Pri predvolaniach na políciu tvrdil, že je práceneschopný a nemôže sa dostaviť.

Fotka však Lexu zachytáva vo chvíli, ako plný života a radostne skáče do jazera. Fotografovi sa ju podarilo spraviť z loďky, odkiaľ mal dobrý výhľad na chatu, v ktorej sa bývalý šéf tajnej služby zdržiaval.

Keď fotografa zbadala Lexova rodina, začali naňho kričať a vyhrážať sa mu. „Vypadni odtiaľ, lebo skončíš s fotoaparátom vo vode,“ volali za ním.