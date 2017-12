Paparazzi: Nevera prvého muža je veľká téma

MARTIN HYKL je známy český paparazzi fotograf. Fotil pre Blesk a Aha, dnes pracuje pre Sedmičku.

1. sep 2013 o 18:39 Dušan Mikušovič

Ktorú paparazzi fotku politika považujete za najväčší úlovok?

„Mám na konte dve zaujímavé veci. V deň inaugurácie, keď prezident Václav Klaus vstupoval do druhého volebného obdobia, sme ho pristihli, ako si odváža do hotela za Prahou milenku, a ďalší deň ráno odchádza a vracia sa k manželke. Cenu pre mňa má to, že to bolo v deň inaugurácie, a aj to, že vyfotiť prezidenta je ťažšie, keďže je stále s ochrankou. Nevera prvého muža štátu je veľká téma.“

A tá druhá vec?



„Fotky premiéra Topolánka v Toskánsku na dovolenke s významnými českými podnikateľmi a lobistami. To nebola len banálna bulvárna fotografia. Mala väčší presah, lebo poodhaľovala temnejšie pozadie politiky.“

Aký je pomer medzi fotkami, ktoré získate na základe tipov, a tými, o ktoré sa postarala náhoda?

„Tipov až tak veľa nie je. Pri našej práci sú informácie dôležité, ale málokedy sú natoľko presné, že by to stačilo na dobrú fotku. Obrovskú rolu hrá náhoda a šťastie.“

Máte informátorov z okolia politikov?

„Nie. V Česku platí, že každý sa s každým pozná. Fotografi sa pohybujú v prostredí, kde sa ľudia navzájom bavia o tom, čo kde videli a čo kde počuli. Záleží len na vás, ako si šuškačky poskladáte.“

O paparazzi fotografoch sa hovorí, že sa pre fotku vyšplhajú na najvyšší strom. Kde ste sa vyštverali vy?

„Na strome som bol, to je pravda. Množstvo fotiek, napríklad aj Topolánek v Toskánsku, vzniklo zo strechy domu či hotela. To, že si sadnete do lesa pod maskovaciu sieť, je normálna situácia. Môj najšialenejší moment bol, keď som dostal informáciu, že jeden politik je práve s milenkou v reštaurácii. Bol som na maškarnom plese, v orientálnom odeve, celý natretý načierno. Aby som ho prichytil, musel som do luxusnej reštaurácie napochodovať v tomto kostýme.“

Pracujete pre vydavateľstvo, fotky nepredávate. Dá sa odhadnúť, za koľko by sa dala speňažiť fotka, ktorá by znamenala veľký škandál?

„To si netrúfam. V Česku a na Slovensku, v porovnaní so Západom, je veľmi málo ľudí, ktorí by pracovali na voľnej nohe a svoje veci takto predávali. Ak by existovala exkluzívna fotka prinášajúca zásadnú informáciu, možno by suma sto­ až dvestotisíc českých korún mohla padnúť. No to by musela byť bomba. Neviem si predstaviť, že by som sa na voľnej nohe uživil len z paparazzi fotenia.“