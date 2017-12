Biskupi pri nevere dohovárajú osobne, Fico pre nich nie je témou

K fotografii premiéra s asistentkou sú katolícki biskupi zdržanliví, nepoznajú podrobnosti.

Halászová sprevádza Fica aj na cestách do zahraničia.(Zdroj: ARCHÍV SME)

BRATISLAVA. Fotografie premiéra Roberta Fica a jeho sekretárky v dôvernom objatí nie sú pre katolícku cirkev témou, ku ktorej by sa vyjadrovala.

Mimomanželské vzťahy politikov nezvykne komentovať, výnimkou by bolo, keby bol človek, ktorý má pomer, praktizujúcim katolíkom. Znamená to, že by sa aktívne zúčastňoval na bohoslužbách.

Denníku SME to povedal výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska Anton Ziolkovský.

„Naša reakcia by však nebola verejná, išlo by o osobný rozhovor, keďže sa držíme evanjeliového princípu, že najskôr treba hriešnika napomenúť medzi štyrmi očami,“ tvrdí.

Premiér Robert Fico zo Smeru, ktorého prichytil týždenník Plus 7 dní, na omše občas chodí. Väčšinou pri oficiálnych príležitostiach, akou je sviatok Cyrila a Metoda.

Ziolkovský povedal, že Ficove fotografie videl, no keďže nepozná všetky podrobnosti, komentovať ich zatiaľ nebude.

„Samozrejme, že každé správanie, ktoré narúša jednotu manželstva a rodiny, nie je dobré, to už je však otázka na pána premiéra.“

