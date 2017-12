Učitelia, patríte do neba, otváral Čaplovič nový školský rok

Minister pedagógom prisľúbil, že do roku 2016 zabezpečí zvýšenie ich platov na 1,2 násobok priemernej mzdy.

2. sep 2013 o 10:25 SITA

Minister školstva pedagógom prisľúbil, že do roku 2016 zabezpečí zvýšenie ich platov na 1,2 násobok priemernej mzdy.

RAKOVÁ. Minister školstva Dušan Čaplovič v pondelok otváral nový školský rok v obciach Raková a Stará Bystrica na Kysuciach.

Priznal, že učitelia nie sú dostatočne ocenení a prisľúbil im, že do roku 2016 zabezpečí, aby ich platy dosiahli 1,2 násobok priemernej mzdy na Slovensku.

Verí, že po rozhovoroch s ministrom financií a premiérom bude táto vízia reálna.

„Učitelia, patríte do neba, ďakujem vám za vašu nedocenenú prácu, za to, čo v týchto ťažkých časoch robíte pre naše deti. Učiteľské povolanie nie je len povolaním, je to skutočne misia, ktorú plníte za malé peniaze a v ťažkom, čoraz náročnejšom prostredí,“ povedal Čaplovič na Základnej škole Milana Mravca v Rakovej a žiakov vyzval, aby s pokorou prijímali snaženie učiteľov, vážili si ich a uctievali ako svojich druhých rodičov.

Podľa Čaploviča je dôležité, aby platy učiteľov neboli pod alebo len tesne nad priemerným slovenským platom.

„Mojím cieľom je, aby v roku 2016 mali učitelia 1,2 násobok priemerného platu na Slovensku. Druhou mojou úlohou je, aby som každoročne mohol naplniť finančné zdroje do tarifných platov, pretože od nich sa odvíjajú aj ďalšie príplatky, ktoré učitelia dostávajú. V súčasnej dobe je to náročná úloha, ale ja som presvedčený, že pri pochopení ministra financií a predsedu vlády je realizovateľná,“ dodal minister školstva.

Žiadnej škole zrušenie nehrozí, tvrdí minister

Na Kysuciach Čaplovič opäť prízvukoval, že zoznam škôl, ktoré by sa mali zrušiť alebo zlúčiť, neexistuje.

„Tá čierna listina je úplný výmysel, ktorý mal znepokojiť učiteľov a rodičov a aj na mojom rezorte to vyvolalo zbytočné pnutie. Starostovia, ktorí sú zriaďovatelia škôl, chodia na ministerstvo, pretože potrebujú školy dofinancovať. Sú školy, kde sa vieme dohodnúť, ale ja môžem mať aj desať takých listín, ale aj tak o zrušení alebo zlúčení škôl rozhoduje zriaďovateľ, nie ministerstvo, tak ako to je v niektorých iných krajinách. U nás o tom rozhodujú obecné, mestské alebo regionálne samosprávy, cirkevné inštitúcie a samozrejme súkromné osoby,“ povedal Čaplovič a zdôraznil, že žiadnej škole nič nehrozí.

„Nikomu nič nehrozí, pretože sa vyjednáva a tam je vecou dohody, ako sa urobí vnútorná optimalizácia v škole, ako sa nájdu možnosti, aby každé dieťa malo prístupné vzdelanie. A v žiadnom prípade ministerstvo nemôže rozhodnúť o zriadení, vyradení alebo zlúčení akejkoľvek školy na Slovensku.“

Šlabikáre sú podľa Čaploviča zabezpečené

Podľa ministra šlabikáre pre prváčikov sú zabezpečené. „Čo sa týka učebníc, problém je dlhodobý a spočíva v tom, že jednotlivé vydavateľstvá sa uchádzajú o vydanie učebnice a oni si aj musia nájsť autorov. A najväčší problém je, že na niektoré učebnice sa nenájdu kvalitní nielen pedagógovia z praxe, ale ani teoretici. Čiže je to problém vyslovene obsahový,“ povedal Čaplovič.

Mrzí ho, že v niektorých oblastiach, ako sú napríklad prírodovedné predmety, sa zbytočne robili obrovské zmeny. Myslí si, že tieto učebnice až takú zmenu nepotrebovali, mnohé potrebovali úpravy len po formálnej a nie obsahovej stránke.

„Po obsahovej boli dobré a všade, kde chodím po školách, mi učitelia hovoria, že tie učebnice, čo boli v minulosti, boli lepšie,“ dodal.