Na severe bude do utorka silno fúkať, vydali výstrahu druhého stupňa

Vietor môže v severných okresoch dosiahnuť rýchlosť 25 až 35 metrov za sekundu.

2. sep 2013 o 13:31 SITA

BRATISLAVA. Na severe Slovenska dnes silno fúka, pričom vietor neutíchne ani v utorok 3. septembra.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa. Tá platí do 23:00, pričom sa zmení hneď na výstrahu druhého stupňa, ktorá bude platiť do utorka 3. septembra do 23:00.

Fúkať bude v okresoch Žilina, Martin, Banská Bystrica, Ružomberok, Dolný Kubín, Brezno, Námestovo, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš a Poprad. Vietor môže pri prvom stupni výstrahy fúkať rýchlosťou 17 až 25 metrov za sekundu, pri druhom stupni 25 až 35 metrov za sekundu.

V utorok 3. septembra sa vietor rozšíri aj do iných častí krajiny. SHMÚ vydal výstrahu prvého stupňa.

V Bratislavskom, Trenčianskom, Trnavskom a v Nitrianskom kraji výstraha platí od 5:00 do 18:00. V Košickom kraji by malo začať fúkať od 6:00, pričom výstraha platí do 23:00.

Vietor môže fúkať rýchlosťou od 17 do 25 metrov za sekundu. Táto rýchlosť vetra, ako aj rýchlosť od 25 do 35 metrov za sekundu, predstavuje pre rôzne aktivity ľudí potenciálne nebezpečenstvo.