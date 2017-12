Prezidentskí kandidáti súkromné témy otvárať nechcú

Fotografie Roberta Fica so sekretárkou kandidáti v kampani nevytiahnu.

2. sep 2013 o 21:08 Soňa Gyarfašová





BRATISLAVA. Ak bude za prezidenta kandidovať predseda Smeru Robert Fico, nikto z jeho protivníkov by ako tému predvolebnej kampane nepoužil fotografie so sekretárkou, ktoré priniesol bulvárny týždenník.

„Túto tému by som nepoužil a je na každom kandidátovi, či po nej siahne,“ hovorí Peter Osuský z SaS.

„Iná vec je, že volič môže hodnotiť politikov podľa svojich kritérií, z ktorých sa súkromie často nedá odmyslieť.“

Súkromie pre nich nie je témou

Radoslav Procházka hovorí, že sa o Ficov súkromný život nezaujíma. „Z jeho bozkov ma trápia iba tie, ktoré si vymieňa so Štefanom Harabinom. Tie škodia celému štátu.“

Súkromie kandidátov by podľa neho malo byť témou iba v rozsahu, v akom môže ovplyvniť ich výkon v úrade.

„Nemyslím si, že by bolo súkromie témou prezidentskej kampane,“ hovorí aj Ján Čarnogurský.

Súkromie kandidátov môže byť podľa Pavla Hrušovského témou pre médiá či autority spoločenského života, nie témou predvolebných bojov. „Seriózny kandidát by sa mal sústrediť oveľa viac na to, čo ľuďom ponúka,“ hovorí.

Viac výhod, viac kritiky

„Prezident je verejne činná osoba, preto by mali mať ľudia právo vedieť, ako sa kandidáti správajú v súkromí. Ukazuje to, aké morálne hodnoty v skutočnosti uznávajú,“ hovorí Andrej Kiska, podľa ktorého Fico zlyhal. Fotografie však v kampani nepoužije.

„Prezident musí byť pripravený na všetky témy a otázky. Voliči majú na to právo,“ hovorí Milan Kňažko, o ktorého kandidatúre sa tiež uvažovalo. Ani on by súkromie protivníkov neotváral.

V určitých situáciách môže byť aj súkromie politikov témou, myslí si analytik Ján Baránek. „Majú väčšie výhody, preto by mali zniesť aj väčšiu formu kritiky.“

Nemyslí si však, že by premiérove fotografie v kampani zavážili.