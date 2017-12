Stíhačky MiG-­29 sú vyrabované, Smer zvažuje prenájom

Minister obrany tvrdí, že jeho predchodca nechal kanibalizovať migy. Ten vidí len zakrývanie kauzy vojenských tajných.

3. sep 2013 o 11:23 Daniel Vražda

SLIAČ. Minister obrany a jeho predchodca sa hádajú o to, či je Slovensko chránené z neba.

Martin Glváč zo Smeru tvrdí, že Ľubomír Galko z SaS ohrozil bezpečnosť krajiny tým, že nechal „vyrabovať“ niekoľko stíhačiek MiG­-29.

„Bývalé vedenie kanibalizovalo stíhačky. Chýbali motory, hlavné agregáty, bloky aj podvozkové nohy,“ vyhlásil v utorok na leteckej základni Sliač pred jedným z migov Glváč.

Za Galka totiž podľa neho opravovali stíhačky tak, že súčiastky z polovice lietadiel vymontovali a namontovali ich do iných.

Lieta ich len pár

Galko reagoval, že Glváč je babrák, ktorý sa snaží urputne odviesť pozornosť od kauzy tunelovania Vojenskej spravodajskej služby.

Bývalý minister obrany sa bráni, že prax používať súčiastky z iných lietadiel je v armáde už desať rokov. Chválil sa navyše tým, že počas jeho pôsobenia bolo letuschopných viac stíhačiek ako za Glváča.

Slovenská letka MiG-­29 z deblokácií ruského dlhu a z majetku československej armády nám zostáva 12 stíhačiek MiG-­29;

počas druhej vlády Mikuláša Dzurindu predĺžili ich technickú životnosť za vyše 70 miliónov eur do roku 2020 až 2024;

nik nepovie, koľko ich lieta.

Minister obrany ani šéf generálneho štábu Peter Vojtek, ktorý v utorok podporil Glváčove argumenty, nezverejnili počet bojaschopných stíhačiek. Bývalá premiérka Iveta Radičová, ktorá prevzala armádu po Galkovi, ich počet odhadovala pred rokom na „dve alebo tri“.

Na naplnenie zmluvy s NATO nám formálne stačia aj dve a jedna záložná. Podľa neoficiálnych informácií spojazdnili v poslednom čase ďalšie tri.

Náčelník generálneho štábu Vojtek hovorí, že ochranu vzdušného priestoru zabezpečujú, ale pilotom chýbajú pre zlý servis stíhačiek nalietané hodiny, nezúčastňujú sa na leteckých podujatiach potrebných na výcvik a zrušili napríklad streľby v Poľsku.

Minister sľubuje ďalšie trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, tentoraz pre poškodzovanie majetku v správe štátu.

Glváčovi sa zdá prenájom

Glváč prešiel plynule od stavu bojového letectva k avízu, že štát sa musí rozhodnúť, či bude investovať do generálnej opravy migov, alebo zvolí iné riešenie. Na nákup podľa neho nie sú peniaze.

„Odborníci to musia prerátať. Určite nemáme na to, aby sme nakúpili lietadlá. Môžeme sa baviť s potenciálnymi dodávateľmi, či je možné mať takú formu zmluvy ako Česi. Český model je, bez ohľadu na to, aké lietadlá používajú, aj z tohto pohľadu veľmi dobrý,“ povedal minister obrany.

Ministerstvo si už vypýtalo od výrobcov vrátane ruských ekonomické informácie. Neodpovedal na otázku, či uvažujú o gripenoch, na ktorých lietajú Česi. Je to vraj predčasné a nechce nikoho zvýhodňovať.