Fico: Krajinu sme dokázali preniesť cez krízu bez väčších škôd

Slovensko si v kríze nevedie zle, povedal slovenský premiér v Poľsku pri preberaní ocenenia Človek roka.

3. sep 2013 o 17:19 TASR

KRYNICA/BRATISLAVA. Predseda vlády Robert Fico si v utorok na ekonomickom fóre v poľskom meste Krynica prevzal ocenenie Človek roka 2012 pre severovýchodnú Európu.

"Ja to vnímam ako ocenenie toho, kde sa dnes Slovensko nachádza, pretože vnímam Slovensko ako krajinu, ktorá je politicky, ekonomicky, finančne aj sociálne stabilná," povedal Fico po skončení ceremónie.

"Je to veľmi príjemné získať takéto ocenenie na medzinárodnej úrovni," uviedol.

Ocenenie si slovenský premiér prezval od predstaviteľov Eastern Institute - organizátorov ekonomického fóra a z rúk poľského premiéra Donalda Tuska.

Fico verí, že je kríza na ústupe

Robert Fico uviedol, že sa hlási k tomu, čo povedal poľský premiér vo svojom príhovore na ekonomickom fóre, že vlády Poľska i Slovenska dokázali ich krajiny preniesť cez krízu bez väčších škôd.

"Donald Tusk je môj priateľ, aj napriek tomu, že je z iného politického tábora ako som ja, ale vnímam jeho vystúpenie ako vystúpenie na domácej pôde. Rovnako ako on, aj ja mám pocit, že Slovensko je stabilná krajina, že sme dokázali veľmi veľa, ak sa pozrieme na čísla, na fakty, tak si naozaj nevedieme zle," upozornil premiér a potvrdil slová poľského partnera, že kríza je pomaly na ústupe a vyzerá to v ekonomike podstatne lepšie.

Tieto tvrdenia sa podľa neho dajú oprieť aj o konkrétne fakty, ako napr. oživenie hospodárskeho rastu.

"Myslíme si, ale sme veľmi triezvo optimistickí, že druhý polrok bude mať podstatne lepšie čísla, než mal prvý polrok 2013, teda napĺňajú sa nejaké predpoklady, ktoré boli v minulosti prezentované. Veď pánboh zaplať, už sme si tej krízy užili dosť, už by sme sa konečne mohli mať trochu lepšie," zdôraznil premiér s tým, že v porovnaní s inými krajinami Slovensko nie je na tom až tak zle, ako sa snaží vykresliť opozícia.

Podľa neho príliš rýchla konsolidácia verejných financií, príliš veľké škrty a veľké obmedzenia, idú proti hospodárskemu rastu. My máme dlh niekde na úrovni 54 percent a máme ekonomický rast nižší ako niektoré krajiny mimo Európy, ktoré majú verejný dlh podstatne vyšší," vysvetľuje Fico.

Slovensko má podľa neho zároveň jeden z najnižších verejných dlhov v celej Európe. "Preto neviem, prečo je taká veľká panika okolo toho, že máme verejný dlh 54 %, keď priemer v Európskej únii je viac ako 80 % a v eurozóne dokonca ešte viac," zdôraznil predseda vlády.

Mala by preto podľa neho existovať nejaká pružnosť pri konsolidácii verejných financií a krajiny by mali mať možnosti si ju nastaviť tak, aby mohli investovať do podpory hospodárskeho rastu.

"Toto musí platiť pre všetkých, nie, že si to veľké krajiny vybavia a malé krajiny sa tým budú musieť riadiť. Preto som vo svojom vystúpení na ekonomickom fóre povedal, že pravidlá musia byť aplikovateľné na všetky krajiny Európskej únie, a nielen pre vybrané štáty," uzavrel Fico.

Prišli aj premiéri z Pobaltia

Na 23. ekonomickom fóre v Krynici sa stretli viacerí predstavitelia politiky a obchodu krajín strednej a východnej Európy, aby prediskutovali aktuálne výzvy a úlohy v oblasti ekonomiky a politiky.

Medzi tohtoročnými hosťami boli okrem poľského a slovenského premiéra aj predsedovia vlád Lotyšska a Litvy.

Ide o každoročné podujatie, ktorého aktuálny ročník sa uskutočňuje pod mottom Smerom k novej dohode s odkazom na potrebu ekonomickej, sociálnej a politickej transformácie vyplývajúcej z dôsledkov globálnej hospodárskej krízy.