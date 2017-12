Pravica kritizuje KDH za spoluprácu so Smerom v Nitre

Richard Sulík kresťanským demokratom odkázal, aby sa už nikdy nehrali na opozíciu voči Smeru.

Predseda SaS Richard Sulík odkázal kresťanským demokratom, aby sa už nikdy nehrali na opozíciu voči Smeru.

BRATISLAVA. Predstavitelia stredopravej koalície, ktorá vznikla v Nitrianskom kraji pred regionálnymi voľbami zo strán Most, NOVA, OKS, SaS a SDKÚ, kritizujú KDH za spojenectvo so Smerom.

Sulík: KDH je piata kolónia Smeru

Podľa predsedu SaS Richarda Sulíka je KDH piata kolóna Smeru. Zdôraznil, že KDH by sa nemalo nikdy nazývať opozíciou.

Naopak, vyzdvihol Pavla Freša, pretože SDKÚ malo silu nejsť do tzv. slovenskej koalície.

Podľa Freša by bolo lepšie, keby KDH bolo s koalícii so stredopravými stranami a nie so Smerom. Frešo verí, že porazia v týchto voľbách etnický mýtus. „Máme hodnoty, ktoré nás viac spájajú ako rozdeľujú,“ konštatoval.

Ako povedal predseda strany Most Béla Bugár, je radostnou správou, že vznikla tákáto koalícia, pretože v Nitrianskom kraji sa vždy koalícia tvorila na základe etnického princípu, napr. veľká slovenská koalícia proti Maďarom. „Prvýkrát sa to podarilo prelomiť,“ povedal.

Smutný je však z toho, že sa koalíciu nepodarilo rozšíriť o KDH a SMK. „Táto koalícia je schopná vytvoriť alternatívu voči koalícii Smeru a KDH,“ zdôraznil.

Podľa predsedu OKS Ondreja Dostála podpis koaličnej dohody je návrat k normálu v Nitrianskom kraji. „Slovenská koalícia nebola normálom, bola vybočením,“ zdôraznil.

KDH tají, koho podporí

Stredopravé strany veria, že v kraji uspejú aj bez spolupráce s KDH. Na predsedu kraja spoločne podporujú exposlanca a bývalého člena SDKÚ Tomáša Galbavého. Očakávajú, že KDH ho otvorene nepodporí, hoci by to privítali.

Napriek tomu, že KDH ide do jesenných volieb so Smerom, vďaka výnimke v dohode nemusí podporiť kandidáta Milana Belicu. Koho podporí zatiaľ strana nepovedala.

"Počkáme do 30. septembra na všetkých kandidátov a potom Krajská rada rozhodne," povedal podpredseda KDH Pavol Abrhan.

V reakcii na kritiku voči KDH Abrhan uviedol, že strana bola aj spolu s SDKÚ osem rokov v koalícii so Smerom v Nitrianskom kraji.

Za ten čas podľa neho stabilizovali ekonomickú situáciu v kraji, doriešili problémy súvisiace so zdravotníctvom a momentálne má kraj mierne prebytkový rozpočet. "Preto sme sa rozhodli v tejto koalícii pokračovať," vysvetlil.

Pokiaľ ide o Sulíkove výhrady pripomenul, že pred štyrmi rokmi mu nitrianska koalícia neprekážala. "Dnešný útok preto vnímame ako účelový," poznamenal Abrhan.

"Ak niekto umožnil Ficovi vládnuť, tak to bol práve Richard Sulík, ktorý nevyslovil dôveru vláde Ivety Radičovej," dodal s tým, že od neho za tento krok očakáva ospravedlnenie, ktoré svojho času urobil aj Juraj Miškov