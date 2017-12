Balíky majú byť pre väzňov odmenou, piercing chcú zakázať

Minister Borec očakáva, že nové pravidlá prinesú do ústavov viac poriadku a bezpečnosti.

4. sep 2013 o 11:56 TASR

BRATISLAVA. Umožniť lepšie pracovať s odsúdenými a viac ich motivovať k aktívnemu plneniu povinností majú modernejšie pravidlá výkonu trestu, ktoré prináša novela zákona o výkone trestu odňatia slobody.

Právnu normu poslanci Národnej rady v stredu posunuli do druhého čítania. Obdobné pravidlá sa zavádzajú aj pri výkone väzby.

"Po vzore európskych väzenských systémov vytvárame spravodlivejší systém, ktorý umožní lepšie pracovať s odsúdenými. Očakávam, že nové pravidlá prinesú do ústavov viac poriadku a bezpečnosti," povedal minister spravodlivosti Tomáš Borec (nominant Smeru).

Jednou zo zmien je aj zavedenie systému pozitívnej motivácie v podobe možnosti prijímať balíky už len ako disciplinárnej odmeny nepodmienenej časovým intervalom.

V súčasnosti má nárok na prijatie balíka každý odsúdený raz za tri mesiace bez ohľadu na to, či si plní svoje povinnosti. Vďaka zmene tohto pravidla sa má výrazne znížiť riziko prieniku drog a iných nepovolených vecí do ústavov.

Z hľadiska bezpečnosti je podľa návrhu dôležité napríklad aj zavedenie zákazu piercingu.

Pozitívne by malo vplývať na odsúdených rozšírenie možnosti telefonovať či právo odsúdeného pozvať na návštevu nielen najbližšiu, ale aj širšiu rodinu.

Do druhého čítania sa dostal aj návrh novely zákona o advokácii, ktorého zámerom je úprava niektorých európskych smerníc v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby, a to z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky do EÚ.