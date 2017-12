Príprava stratégie ľudských práv sa predlžuje, na vládu sa dostane na budúci rok

Diskutovaná ľudskoprávna stratégia sa odkladá na jún.

4. sep 2013 o 18:28 TASR

BRATISLAVA. Predloženie pripravovanej stratégie ľudských práv sa odkladá. Na rokovanie vlády sa nedostane v septembri, ako bolo pôvodne odsúhlasené, ale až v júni budúceho roka.

O predĺženie požiadal Lajčák

Predĺženie tohto termínu na dnešnom rokovaní Rady vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť navrhol jej predseda Miroslav Lajčák. Rada to odsúhlasila.

Dôvodom je okrem iného množstvo kritických pripomienok zo strany verejnosti, ktoré prišli k tomuto dokumentu.

"Ukázalo sa, a sám to cítim v desiatkach mailov, ktoré dennodenne dostávam, že v širšej verejnosti koluje celý rad predsudkov a mylných informácií o tom, čo je táto stratégia, čo je jej cieľom a čomu má slúžiť. Tvrdohlavé lipnutie na časovom harmonograme, ktorý sme si stanovili v dobrej viere, by viedlo k polarizácii spoločnosti a stratégia by nesplnila ten účel, ktorý splniť má," upozornil Lajčák.

Týmto sa vytvorí dlhší čas na predĺženie začatého procesu, na konci ktorého bude vytvorenie komplexného a čo najreprezentatívnejšieho dokumentu. Rovnako tak vznikne dostatok času na odbornú diskusiu zástupcov štátnych aj mimovládnych organizácií.

Lajčák: Kvalita je dôležitejšia

Okrem toho sa budú organizovať workshopy k jeho obsahu. Lajčák tak po dnešnom dni požiada premiéra Roberta Fica o odklad termínu predloženia stratégie.

"Myslím si, že kvalita je dôležitejšia než čas v danom prípade," podotkol. V októbri až máji sa uskutoční séria odborných podujatí venovaných každej z tematických oblastí. Rada zároveň odporučila zriadiť post poradcu pre tvorbu a implementáciu stratégie. Rovnako navrhla na tvorbu predmetného dokumentu vyčleniť adekvátne finančné zdroje.

Stratégia bude tvorená základnými tematickými okruhmi aktuálny stav, odporúčania medzinárodných monitorovacích orgánov, inštitucionálne zabezpečenie, priority a úlohy do budúcnosti.

"Chcem, aby bol materiál výsledkom čo najširšej celospoločenskej diskusie. Aj z mimoriadne emotívnej reakcie verejnosti je vidieť, že sa máme čo učiť. Dajme si čas, aby sme diskutovali kultivovane a aby sme vypracovali materiál, ktorý bude môcť niesť názov celoštátna stratégia ľudských práv," konštatoval predseda rady a minister zahraničných vecí.