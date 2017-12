Prešľapy polície má riešiť nezávislá inšpekcia, navrhujú v SDKÚ

Kontrolórov a kontrolovaných riadia tí istí ľudia, myslia si v SDKÚ a navrhujú nezávislú inšpekciu.

5. sep 2013 o 11:54 TASR

Kontrolórov a kontrolovaných riadia tí istí ľudia, myslia si Fedor so Žitňanskou a navrhujú nezávislú inšpekciu.

BRATISLAVA. Podpredseda SDKÚ Martin Fedor chce spolu s Luciou Žitňanskou zriadiť nezávislú inšpekciu bezpečnostných zborov.

Dôvodom je podľa nich pochybné vyšetrovanie prešľapov polície.

"Dnes je stav taký, že tí, čo riadia kontrolórov, tí istí riadia aj kontrolovaných," uviedol Fedor.

Zvážia pôsobnosť aj na tajných

Nová inšpekcia by podľa poslancov SDKÚ mala byť nezávislá od ministerstva vnútra, pod ktorú teraz spadá.

Návrh zákona chcú predložiť do parlamentu ešte tento rok, aby nová inšpekcia fungovala už od budúceho roka.

Inšpekcia by podľa Fedora mala prešetrovať prešľapy policajtov, justičnej stráže a colníkov.

"Budeme vážne diskutovať o tom, či by bolo možné a účelné tiež rozšíriť pôsobnosť takejto organizácie aj na spravodajské služby a vojakov," doplnil Fedor.

Riaditeľa by podľa návrhu menovala vláda po híringoch v parlamente. Bol by neodvolateľný, okrem prípadu, keď by porušil zákon. "Ide o to aby kolega nepreveroval kolegu," zdôraznil Fedor.

Kaliňák podľa nich reaguje zle

K návrhu na zriadenie novej inšpekcie Fedora viedli posledné prípady ako streľba na mladých ľudí v aute, policajný zásah v Moldave nad Bodvou či výsluch novinárky v súvislosti s kauzou vojenského spravodajstva.

V týchto prípadoch je podľa Fedora spochybňovaný zákrok policajtov a ich prešetrovanie.

Podľa exministerky spravodlivosti vláda doteraz nebola schopná prijať opatrenia, ktoré by zvýšili pocit spravodlivosti u občanov.

"Minister vnútra Kaliňák nereaguje, pretože nereaguje adekvátne ani pokiaľ ide o prešetrovanie konkrétnych káuz a nereaguje ani systémovými opatreniami, ktoré by znamenali, že v budúcnosti sa takéto kauzy nebudú opakovať. Respektíve, ak sa stanú, tak budeme dôverovať, že sú náležite vyšetrené," dodala Žitňanská.

"Myslíme si, že Sekcia kontroly a inšpekčnej služby napriek tomu, že spadá pod ministerstvo vnútra, pracuje nezávisle," uvádza v reakcii rezort vnútra.

Podľa ministerstva svedčí o tom aj fakt, že každoročne prídu o miesto desiatky policajtov, ktorí sú prepustení zo služobného pomeru z dôvodu porušenia služobnej prísahy alebo zvlášť hrubého porušenia služobnej povinnosti.

"Ukázalo sa to napríklad aj v prípade šikanovania rómskych chlapcov z Luníka IX, kde sú bývalí policajti pred súdom," doplnilo ministerstvo.

"Počas vlády Ivety Radičovej mali dostatok času, aby prišli s návrhom, ktorá inštitúcia by mala prešetrovať konanie policajtov, neurobili tak," uviedlo na margo návrhu opozičných poslancov ministerstvo.