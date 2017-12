Dobrodruh letí na padáku okolo Slovenska

K hradom sa chce zo vzduchu priblížiť na dotyk, letieť chce aj na Lomnický štít.

5. sep 2013 o 15:42 Juraj Koník

Každý deň vám prinesieme letecké zábery krajiny.

BRATISLAVA. Paramotor si vysadil na ramená, so spacákom a základnou výbavou na týždeň váži 35 kilogramov. Na zemi natiahol padák, naštartoval motor a hneď ho vypol. Jedno zo spleti laniek z padáka sa zamotalo do motora a roztrhlo sa. Tretí pokus, tretí neúspech.

Tentokrát to však na poli v bratislavskej Záhorskej Bystrici neodpískali. Piloti zohnali nové lano, opravili ho a ešte predpoludním boli vo vzduchu. Začala sa cesta vzduchom okolo Slovenska.

Letec na padáku Miro Švec chce celú krajinu obletieť za šesť dní, možno to potrvá trochu viac. „Palivo vydrží na tri hodiny letu. Do GPS som si načítal pumpy, kde sa dá pristáť a tankovať, ostatné uvidím,“ hovorí Miro.

V prvý deň s ním vyráža kamarát, ktorého chce prehovoriť, aby letel celú cestu. Po Slovensku sa potom chcú na kratšie lety pridávať aj ďalší. Zbalil si spacák s karimatkou, veľmi nevie, kde bude spávať.

„Na začiatok chcem vidieť balónovú fiestu v Piešťanoch. Zajtra si zalietam s balónmi. Potom mi kamarát ponúkol chalupu na Orave. Potom sa uvidí, možno ma niekto prichýli.“

video //www.sme.sk/vp/27942/

Na dotyk hradov

S padákom lieta už dlhšie. Netreba vraj na to veľa, letecké skúšky a preukaz pilota je podľa neho jednoduchý. Paramotor s vrtuľou stojí vyše sedemtisíc eur, doma vyrobený polovicu.

Približná trasa Piešťany, balónová fiesta,

prielom Váhu okolo Strečna,

Veľký Rozsutec nad Terchovou,

Námestovo,

Lomnický štít,

Kežmarok,

Letanovce,

Levoča,

Spišský hrad,

Prešov,

Vranov nad Topľou,

Šírava,

Michalovce,

Čierna nad Tisou,

Košice,

Krásna Hôrka,

Rimavská Sobota,

Banská Štiavnica,

Žiar nad Hronom,

Levice,

Komárno,

Gabčíkovo.

Miro nikdy doteraz neletel tak dlhú trasu, vždy len na dve-tri hodiny, na jednu nádrž.

„Najkrajšie zo vzduchu sú hrady. Môžeš letieť priamo nad nimi, priblížiť sa k nim na dotyk,“ hovorí Miro.

A chcel by vystúpať až nad Lomnický štít. Skladá vrtuľu, uťahuje skrutky, nalieva benzín zmiešaný s olejom do nádrže. Trochu mu vyteká cez hadičku na prívod vzduchu na spacák. Tak z neho trochu natiahne do úst, aby sa mu počas letu nevylieval. „Lepšie vonia ako chutí,“ vzdychne si.

Predsa vo vzduchu

Technických problémov mal letec s touto výpravou už veľa. Prvýkrát chcel vzlietnuť ešte na konci júla. Zrušili to pre zlé podmienky.

V auguste potom fúkal silný vietor. Skúsil vzlietnuť, padol však späť k zemi a zlomila sa mu konštrukcia motora.

Dnes už s opraveným motorom nastúpil opäť na pole. Ani keď vymenil roztrhnuté lano z padáka, nešlo to ešte ideálne. Tentoraz mal problémy jeho spoluletec. Bol príliš ťažký a pri rozbehu sa potkol a spadol na zem, vrtuľa na neho. Na druhý pokus už vyletel, no musel vyštartovať bez spacáku.