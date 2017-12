Predražený nájom štátneho ústavu znížili po znaleckom posudku

Ústav informácií a prognóz školstva po novom za meter štvorcový neplatí 22,78 eura, ale 20,329.

5. sep 2013 o 18:45 SITA

BRATISLAVA. V prípade prenájmu priestorov Ústavom informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ), na ktorý upozornil opozičný poslanec za SDKÚ Miroslav Beblavý, prehodnotili výšku nájmu.

Nájomné sa znížilo z celkovej sumy 22,78 eura za meter štvorcový na mesiac na 20,329 eura za meter štvorcový.

Cena sa znížila na základe znaleckého posudku, ktoré dalo vypracovať ministerstvo školstva, povedala Hedviga Horváthová z kancelárie generálneho riaditeľa Ústavu informácií a prognóz školstva.

Na základe znaleckého posudku a po rokovaniach so spoločnosťou YIT Reding, ktorá prenajíma priestory v budove Reding Tower II v Rači, vypracovali aj dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov.

Beblavý žiadal zmluvu o prenájme s fínskou firmou vypovedať, čo nariadil aj minister školstva ešte v júni.

V auguste však ministerstvo informovalo, že vypovedanie nájomnej zmluvy by vyústilo do súdneho sporu, v ktorej by ústav nemal možnosť uspieť bez toho, aby sa to dotklo štátneho rozpočtu. Ministerstvo preto dalo vypracovať znalecký posudok, ktorý by určil reálnu cenu nájmu, uviedol v auguste hovorca ministra školstva Michal Kaliňák.

Čaplovič dal šéfa projektu odvolať

Minister školstva Dušan Čaplovič dal po medializácii a kritike celého prípadu pokyn na odvolanie projektového manažéra projektu Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, ktorý robí Ústav informácií a prognóz školstva.

Nájomnú zmluvu uzavrel ústav práve pre zabezpečenie tohto projektu, ktorý je hradený z eurofondov.

Ústav ukončil pracovný pomer so šéfom projektu k 30. júnu. K zmene došlo v júli aj na poste generálneho riaditeľa ÚIPŠ, hovorí Horváthová.

Na zmluvu o prenájme priestorov, ktorú uzavrel ústav, poukázal Beblavý ešte v máji počas parlamentnej rozpravy. Poslanec upozornil, že ÚIPŠ si prenajal priestory v budove Reding Tower II v Rači.

Zmluva bola uzatvorená na tri roky od 1. marca. Išlo o 440 metrov štvorcových a štyri parkovacie miesta za vyše 340-tisíc eur, to znamená 22,78 eura za meter štvorcový za mesiac, upozorňoval Beblavý.

Podľa neho však v rovnakom čase bolo možné bez vyjednávania v rovnakej budove získať ponúkaný prenájom menších priestorov za 12,85 eura za meter štvorcový mesačne.

Beblavý tvrdil, že ústav vybral predražené priestory, aj keď v súťaži bolo sedem uchádzačov.

"Keďže ide o peniaze z eurofondov, žiadny audítor Európskej komisie by predraženie nemohol uznať. Zaplatili by sme ho tak dvakrát – najprv v cene priestorov a potom v tom, že nám ich z eurofondov nepreplatia," hovoril opozičný poslanec.

Štátny ústav cenu bráni

Ako vo štvrtok informovala Horváthová z kancelárie generálneho riaditeľa Ústavu informácií a prognóz školstva, cena prenájmu - 22,78 eura na meter štvorcový za mesiac, "ktorou sa oháňa pán poslanec" zahŕňa nielen čistý prenájom plochy, ale aj všetky náklady na prenájom štandardne vybavených nebytových priestorov, teda aj nájom kancelárskeho vybavenia, energie a médiá, strážnu službu, internet a iné.

Čistý prenájom podľa nej predstavuje sumu 12,266 eura za meter štvorcový. Aj pri novej cene nejde podľa Horváthovej iba o cenu nájmu, ale o cenu aj so všetkými ostatnými nákladmi.

Podľa nej sa navyše v uvedenej lokalite ceny nájmov - iba plochy, bez služieb a energií - pohybujú na úrovni 14 eur za meter štvorcový.

Keďže v rámci eurofondov pre zabezpečovanie projektu nie je dovolený nákup ani nábytku, ani technického dovybavenia, ÚIPŠ nešiel formou separátnych obstarávaní na priestor, ale jedným pre komplexné zabezpečenie všetkého vybavenia, dopĺňa Horváthová.

Cenu v prípade ústavu zvyšuje aj doba nájmu, ktorá je 36 mesiacov, keďže sa štandardne zmluvy o nájme nebytových priestorov uzatvárajú na obdobie piatich rokov, tvrdí.

V rámci znaleckého posudku, z ktorého vzišla nová cena nájmu, bola použitá porovnávacia metóda - porovnaná bola cena nájmu z nájomnej zmluvy medzi ÚIPŠ a firmou YIT Reding a.s. s ôsmimi ponukami realitných kancelárií a developerov, doplnila.