Lajčák má vážny záujem o post generálneho tajomníka OSN

V Smere je náhradníkom na prezidenta

O Miroslavovi Lajčákovi sa v Smere hovorí ako o možnom kandidátovi na prezidenta, keby Robert Fico nekandidoval.

BRATISLAVA. Diplomat Miroslav Lajčák, ktorý sa stal ministrom zahraničia už za prvej vlády Roberta Fica, môže mať pred sebou aj ďalšiu politickú kariéru.

V Smere sa o ňom hovorí ako o jednom z hlavných favoritov na stranícku kandidatúru do nadchádzajúcich prezidentských volieb, ak by do nich nešiel Robert Fico. Lajčák hovorí, že o túto nomináciu príliš záujem nemá a chce sa ďalej venovať zahraničnej politike.

Poslanec Smeru Ján Podmanický vraví, že by najlepším kandidátom bol Fico, ale ak by nekandidoval, za veľmi vhodnú voľbu označil aj Lajčáka.

Jeho stranícky kolega Anton Martvoň vraví, že by v prípade Ficovej neúčasti mohol Smer vybrať kohokoľvek z podpredsedov – Pavla Pašku, Roberta Kaliňáka, Dušana Čaploviča či Vladimíra Maňku – a urobil by veľmi dobre. Za dobrého kandidáta so šancami na zvolenie považuje aj Lajčáka.

Viacerí poslanci Smeru neoficiálne hovoria o Lajčákovi ako o človeku s najväčšími šancami po Ficovi.

Okrem Lajčáka sa ako možní kandidáti v Smere spomínajú aj Robert Kaliňák či slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič.

O oboch sa uvažuje aj ako o možných predsedoch vlády, ak by Fico nakoniec kandidoval a stal sa prezidentom.

Miroslav Kern