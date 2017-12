Honorárny konzul Mika: Funkcia sa kúpiť nedá

O práci honorárneho konzula hovorí riaditeľ verejnoprávnej RTVS VÁCLAV MIKA, ktorý u nás zastupuje Mexiko.

6. sep 2013 o 18:23 Miroslav Kern

O práci honorárneho konzula hovorí riaditeľ verejnoprávnej RTVS VÁCLAV MIKA, ktorý u nás zastupuje Mexiko.

Ako a kedy ste sa stali honorárnym konzulom Mexika?

„Vytvorenie Mexického konzulátu na Slovensku inicioval bývalý prezident Mexika Vincente Fox pri oficiálnej návšteve Slovenska. Moja kandidatúra z mexickej strany bola prezentovaná veľvyslankyňou vo Viedni, splnomocnenou aj pre Slovensko, ktorá neskôr zastávala post ministerky zahraničných vecí Mexika. V roku 2008 mi bol udelený diplomatický súhlas a teda funkciu zastávam päťrokov.“

Hovorí sa, že sa niektorým krajinám za takúto funkciu platí. Ako to bolo s vami?

„Podľa môjho názoru je to v štandardných podmienkach tohto procesu úplne vylúčené a inú skúsenosť od mojich kolegov ani nepoznám.“

Máte v Mexiku nejakých vplyvných známych? Politikov?

„Poznám v Mexiku osobnosti z rôznych oblastí od diplomacie, cez médiá až po úroveň oficiálnych predstaviteľov, čo je prirodzené.“

Ako často jazdíte to Mexika?

„Naposledy som bol v Mexiku v januári a februári 2012, teda pred mojim nástupom do RTVS, odvtedy sa mi nepošťastilo vycestovať.“

Ako honorárny konzul Mexika by ste mali tiež pomáhať mexickým občanom v núdzi. Už sa na vás niekto taký obrátil? Pokiaľ áno, koľkí?

„Samozrejme sa na nás obracajú, ale nie priamo na mňa. Táto úloha spadá do konzulárnych činností a aktivít mojich kolegov. Sú to pomerne bežné veci ako je strata dokladov, pomoc v núdzi, tlmočenie. Avšak máme aj opačné prípady, teda rady našim občanom pri vycestovaní do Mexika, ale aj v širšom kontexte vzťahov s krajinou. Riešime napríklad aj uzatváranie manželstiev -láska nepozná hranice.“

Podľa stránky ministerstva zahraničia máte otváracie hodiny konzulátu od pondelka do piatku 10:00 až 13:00 na Prepoštskej ulici v Bratislave. Vtedy tam býva kto?

„V tomto čase tam býva pracovník konzulátu, aktuálne však meníme sídlo. Pochopiteľne moji kolegovia majú stále dostupný kontakt, ako telefonický, tak aj mailový.“

Ako honorárny konzul Mexika mali by ste hájiť záujmy tejto krajiny. Zároveň máte ako riaditeľ RTVS riadiť záujmy Slovenska. Ide to dohromady?

„Nevidím v tom žiadny rozpor a ani ho netreba hľadať. Napríklad honorárni konzuli sú vo väčšine krajín považovaní za rešpektované osobnosti, práve v domovskej krajine. To neznamená, že sa za ňu automaticky považujem, so všetkou pokorou.“

Mexické telenovely nebudú mať u vás prioritu?

„Nie, absolútnou prioritou RTVS v oblasti zahraničných formátov je európska produkcia a verím, že je to viditeľné. No napríklad za môjho vedenia v súkromnej televízii sme úspešne participovali na projekte Bailando, ktorý bol produkciou mexického lídra Televisa a formát bol aj u nás mediálne mimoriadne úspešný.“

Máte na aute zvláštnu ŠPZ a nálepku CC?

„Áno mám modrú ŠPZ.“

Zastavili vás niekedy policajti? Pokutovali vás? Preukázali ste sa diplomatickým pasom?

„Diplomatický pas nemám. Povedzme, že aj keď sa imunita na mňa formálne vzťahuje, neviem si predstaviť, že by som sa vystavil riziku spôsobiť nejaký zásadný priestupok a bolo by to bez následkov. V mojej pozícii si generálne musím uvedomovať všetky možné, reputačné riziká.“

“