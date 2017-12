Mečiar už nie je predsedom HZDS, stranu riadi grémium

Grémium má viesť stranu maximálne rok do nasledujúceho snemu, kým sa má HZDS „naučí žiť“ bez Mečiara.

7. sep 2013 o 16:05 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Ľudová strana-Hnutie za demokratické Slovensko (ĽS-HZDS) bude v nasledujúcom období bez predsedu a viesť ju bude republikové politické grémium. To tvorí osem krajských predsedov, europoslanec Sergej Kozlík a doterajší ústredný tajomník Tibor Cabaj.

Rozhodli o tom delegáti sobotného republikového snemu strany, keď personálna komisia, žiadna krajská ani okresná organizácia ani žiadny delegát nenavrhol nikoho za kandidáta na predsedu.

Doterajšiemu vedeniu ĽS-HZDS vrátane predsedu Vladimíra Mečiara podľa stanov zanikli funkcie k začiatku snemu.

Grémium má stranu viesť do nasledujúceho snemu, ktorý sa má uskutočniť najneskôr o rok.

20 rokov s Vladimírom Mečiarom

Koniec mečiarovej éry

Podľa Kozlíka bol sobotňajší snem po vyše 20 rokoch prelomovým, končí sa ním éra Mečiarovho predsedníctva, počas ktorej sa ĽS-HZDS dopracovalo z 38-percentnej voličskej podpory v roku 1992 k vlaňajšiemu necelému percentu.

„Mečiarova zásluha o štát je nesporná, ale strana žila v tieni jeho osobnosti a my sa teraz musíme naučiť žiť bez neho. Máme istú prechodovú fázu, treba to predýchať, najneskôr do roka bude snem, ktorý urobí absolútnu zmenu stanov, odľahčí celý mechanizmus fungovania strany,“ uviedol Kozlík s tým, že hlavným cieľom snemu bolo určiť riadiace orgány a utvoriť predpoklady pre vstup ĽS-HZDS do novembrových regionálnych volieb.

Výsledky potom zhodnotí predstavenstvo strany v decembri, urobí aj ďalšie rozhodnutia k pokračovaniu transformácie a bude riešiť aj otázky prezidentských volieb a volieb do Európskeho parlamentu.

Všetku energiu venujú župným voľbám

Ako uviedol Cabaj, pri zostavovaní kandidátok a prípadnom uzatváraní koalícii pre župné voľby dostali voľnú ruku krajskí predsedovia.

„Všetku energiu ideme venovať voľbám do samosprávnych krajov. Priznám sa, že očakávame, že sa nám podarí vygenerovať ďalších funkcionárov. Prečo nepoužiť tých, ktorí budú úspešne kandidovať ako straníckych funkcionárov, keď majú podporu voličov,“ povedal Cabaj.

Nevylučuje, že ĽS-HZDS postaví v niektorom kraji aj vlastného kandidáta na župana, hoci zatiaľ to nepripravujú.

O zániku sa nebavili

Diskusia na sneme bola podľa Kozlíka rozsiahla a emotívna, návrh na zánik strany ani jej zlúčenie s inou však nepadol.

Všetky krajské organizácie vyjadrili podporu pokračovaniu činnosti ĽS-HZDS.

Snem schválil aj niektoré zmeny stanov. Medzi iným presunul právo ukončiť činnosť strany z všečlenskej schôdze na snem.

„Naša strana mala v stanovách zakódovanú nerozpustnosť. Už sme, keď zmenu stanov zaregistruje ministerstvo vnútra, rozpustná strana,“ podotkol Kozlík s tým, že všečlenskú schôdzu prakticky nebolo možné zvolať.