Kaliňák: Politická kultúra v parlamente sa zhoršuje od roku 2010

8. sep 2013 o 12:35 sita, tasr

BRATISLAVA. Počas posledných štyroch rokov slovenský parlament zažil množstvo individuálnych zlyhaní, tohtotýždňový útok nezaradeného poslanca Alojza Hlinu na poslanca Smeru Antona Martvoňa bol asi najviditeľnejším z nich.

V relácii televízie TA3 V politike to povedal minister vnútra Robert Kaliňák s tým, že je najvyšší čas, aby sa poslanci v parlamente zamysleli nad rokovacím poriadkom.

Hlina sa nezvláda, myslí si minister

"Spomeňme si, kedy sa ten parlament hlavne zmenil. Myslím, že to bolo v roku 2010 príchodom mnohých poslancov, ktorí si mysleli, že je to strašne jednoduché zastupovať záujmy Slovenska. V roku 2010 začal ten posun, ktorý bol výrazne za hranicou akceptovateľnosti," povedal Kaliňák.

Keď prišiel v roku 2002 prvýkrát do parlamentu, situácia v parlamente bola podľa Kaliňáka iná. K slovným prestrelkám podľa jeho slov dochádzalo aj vtedy, ale fyzické útoky sa nevyskytovali.

Verbálne útoky sú súčasťou mnohých európskych parlamentov, útoky fyzické však patria do Ázie, dodal Kaliňák.

Poslanec Hlina podľa šéfa rezortu vnútra nezvláda sám seba a svoje činy nielenže neľutuje, ale hovorí, že by mohol byť ešte tvrdší. "Niektorí poslanci do parlamentu nepatria, ani na politickú scénu," poznamenal.

Podľa Kaliňáka by sa mal zmeniť rokovací poriadok parlamentu tak, aby poslanci nezneužívali faktické poznámky či interpelácie a ignorujú v týchto prípadoch ustanovenia zákona.

"Musia fungovať jasné pravidlá a bolo by dobré, aby to nebolo na rozhodnutí predsedu parlamentu, ale na globálnej zmene rokovacieho poriadku," vyhlásil Kaliňák.

Aby rokovací poriadok pamätal na fyzické útoky, ale nesúhlasí. "Nemyslím si, že na toto musí pamätať rokovací poriadok, to je ojedinelý prípad, ktorý vypovedá niečo o konkrétnom človeku," povedal a dodal, že ak by sa týmto zaoberal rokovací poriadok, predpokladalo by sa, že toto by mala byť častá súčasť slovenského parlamentarizmu.

Žitňanská: Paška nezasiahol, keď mal

Poslankyňa SDKÚ Lucia Žitňanská odmieta nielen fyzické, ale aj slovné ataky. "Myslím, že sa v parlamente premnožili," povedala v TA3.

Poslanec Martvoň, ktorého Hlina napadol, vo verbálnych útokoch podľa Žitňanskej vyniká.

Pripomenula, že Martvoň v minulosti nazval poslanca Petra Osuského "univerzitným šašom" a ani predseda parlamentu Pavol Paška, ani Kaliňák nechceli, aby sa Osuskému ospravedlnil.

"Nemôžeme viniť voličov za to, koho poslali do parlamentu," reagovala na Kaliňákove tvrdenia o tom, že politická kultúra sa začala zhoršovať v roku 2010.

Žitňanská tiež poukázala na to, že už počas prvej vlády Roberta Fica povedal vtedajší minister spravodlivosti Štefan Harabin poslancovi za KDH Danielovi Lipšicovi "pôjdeš do basy, ty hajzel."

Je to vec toho, "akým spôsobom vedenie parlamentu vedie parlament a upozorňuje poslancov, ak prekročia mantinely, a to sa týka aj ministrov. Je tam dvojaký meter," dodala.

Žitňanská tak reagovala na to, že keď Hlina tento týždeň začal prednášať interpeláciu na ministra vnútra Roberta Kaliňáka k zverejneniu záznamu kamery z policajného zásahu voči študentom, Kaliňák po chvíli odišiel z rokovacej sály.

Kaliňák sa bráni s tým, že celú interpeláciu počúval a na rozprave bol, problém je v tom, že Hlina mu nekládol žiadne otázky.

Dôležité témy v tieni Hlinu a Martvoňa

Žitňanská priznala, že situácie, k akej došlo v prípade konfliktu medzi Hlinom a Martvoňom ´znechucuje nielen voličov, ale aj poslancov'.

Žitňanská zároveň vyhlásila, že takáto situácia vyhovuje vládnucej strane.

"Napriek tomu, že prebehla médiami správa, že sa znížil počet pracovných miest o 24.000, toto nie je téma, ale témou je pán Hlina. Myslím, že to takto vládnej strane Smer vyhovuje, aj keď sa pán Kaliňák tvári pobúrene," uviedla.

"Chcem vás upozorniť, že nezamestnanosť sa dostala pod kritickú hranicu 14 percent," kontroval Kaliňák.