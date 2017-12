Na štrajky učiteľov nebudem reagovať, odkazuje Čaplovič

Minister tvrdí, že plat učiteľov na úrovni 1,2-násobku priemernej národnej mzdy v roku 2016 je reálny.

8. sep 2013





BRATISLAVA. Nebudem nič presadzovať pod tlakom a na rôzne nátlakové akcie nebudem reagovať.

Takto odpovedal minister školstva Dušan Čaplovič (Smer) v nedeľňajšej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 na otázku, ako sa postaví k situácii, ak miera trpezlivosti učiteľov pretečie a opäť budú hroziť štrajkami.

"Je to moje vlastné vnútorné rozhodnutie, zabojovať a dosiahnuť isté zmeny v školstve," podotkol.

Minister dal verejný záväzok, že platy učiteľov by do konca tohto volebného obdobia, teda do roku 2016, mali dosiahnuť 1,2-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve.

Odborári ale žiadajú každoročnú garanciu navýšenia investícii do školstva o 200 miliónov eur. Či bude takýto záväzok v Správe o stave školstva, ktorá by mala smerovať na vládu ešte tento mesiac, minister neodpovedal.

"Nehovorte o týchto číslach. Je splniteľné 1,2-násobok priemerného platu v roku 2016, to sú reálne veci," reagoval.

Jeho spoludiskutujúci, exminister školstva Martin Fronc (KDH) si však myslí, že záväzok by mal byť vytvorený konkrétne na každý rok.

"To je viac, ako niečo všeobecné, že v roku 2020 budú mať učitelia taký alebo obdobný plat. Faktom je, že dnes má učiteľ u nás 44 percent priemerného platu vysokoškoláka. Ak by sa to malo zvýšiť na 75 percent, navýšenie by muselo byť 50-percentné. To pán minister vie," vyčíslil.

Hoci je opozičný politik, na štrajk vraj učiteľov vyzývať nebude. "No štrajk, aj keď málo, ale mám pocit, že niečo priniesol," myslí si.